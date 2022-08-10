Чоловік гранатометом обстріляв відділок поліції на Дніпропетровщині: є поранені

На Дніпропетровщині чоловік обстріляв поліцейський відділок гранатометом. Внаслідок цього зазнали поранень двоє правоохоронців. Але, на щастя, ніхто не загинув.

Це сталося в місті Покров, що в Нікопольському районі. Потужний вибух пролунав там о 4 ранку 7 травня. А вже через три дні в Нікопольській поліції повідомили, що зловмисник затриманий і тепер йому загрожує вкрай суворе покарання.

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Куди влучив снаряд гранатомета

Зловмисник запустив реактивну протитанкову гранату кумулятивної дії в зовнішню стіну між другим та третім поверхом. Якби вона поцілила вище на 40 сантиметрів, то вже б влучила у вікно.



Наслідки влучання снаряду у відділок / Фото Нацполіції

Поліцейський відділок атакували ручним протитанковим гранатометом. На фото вилученої зброї помітно, що це, ймовірно, був РПГ-22.



Гранатомет, з якого стріляли по відділку в Покрові / Фото Нацполіції

Які були мотиви атаки на відділок

Працівники Нікопольського районного управління поліції почали розслідування та розшук. До цього також залучили співробітників Департаменту внутрішньої безпеки.

Коли підозрюваного затримали, ним виявився 36-річний місцевий мешканець. У процесі допитів слідчі встановили, що він прагнув вбити поліцейських. Ймовірно, це була "спроба помсти", адже наразі він є й фігурантом двох кримінальних провадження, які раніше передали на розгляд до суду.

Яке покарання за таке загрожує

Наразі правоохоронці вже відкрили провадження та повідомили чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

посягання на життя працівника правоохоронного органу;

незаконне поводження зі зброєю.

За це сумарно загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі. Тепер зловмисник перебуватиме під час слідства під вартою без права внесення застави.

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