У домі чоловіка не виявили жодних вибухових предметів. Проте його все ж відвезли до психіатричної лікарні.

Цей випадок У Харкові чоловік погрожував підірвати багатоповерхівку: мешканців евакуювали

Людей евакуювали, а він заснув

Після повідомлення про погрозу підриву, патрульні одразу почали евакуйовувати жителів сусідніх квартир. Тоді в будинок прибули слідчі, які й виявили сплячим "підривника". Чи пояснив він свої дії – невідомо.

Тоді в помешканні чоловіка провели перевірку та викликали швидку допомогу. Медики відвезли його до харківської психіатричної лікарні №3.

Згодом у мережі повідомили, що цей чоловік вже є на обліку психіатра. Проте в поліції цю інформацію спростували.

У телграм-каналі ХС писали, що на місце також одразу приїхали працівники газової служби. Вони відімкнули газопостачання у всьому будинку.

Чоловік, який погрожував вибухом із поліцейськими: дивіться відео телеграму ХС

У Харкові 9 червня була схожа подія. Тоді Руслана Плоходька помітили чоловіка, який розгулював із предметом, який був схожий на гранату. Очевидці повідомляли, що він погрожував вибухом дітям на майданчику.