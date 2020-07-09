Чоловік вночі відчайдушно намагався перелізти паркан на кордоні України з Росією. Проте порушника зафіксували та зняли на відео біля лінії інженерних загороджень у прикордонному відділі "Дергачі" на Харківщині.

Порушник прямував зі сторони українського населеного пункту Гоптівка в напрямку російського – Нехотєєвка, повідомили в ДПСУ. Прикордонники зафіксували непроханого гостя за допомогою стаціонарних тепловізійних камер, якими обладнана ця ділянка кордону.

Дивіться також відео У Шегинях двоє українців перелізли через паркан, поки прикордонники давали брифінг

Шукача пригод затримали, коли йому вже вдалося здолати загороджувальний паркан. За спробу незаконного перетину держкордону на порушника склали протокол адміністративного правопорушення.

Дивно, чому на чоловіка на додаток не склали протокол за порушення карантину, адже порушник був без захисної маски.

Дивіться відео, як чоловік перелазив паркан з України до Росії:



Фото порушника під час його невдалої мандрівки до Росії / Фото ДПСУ

Прикордонники пожартували над ситуацією дописом на своїй фейсбук-сторінці.

Можна довго спостерігати, як тече вода, горить вогонь і…порушник намагається здолати інженерні перешкоди на кордоні з Росією,

– мовиться у дописі прикордонників.

Читайте також: З поліцією і гучномовцями: через пасажирів без масок потяг затримався на годину



Допис ДПСУ у фейсбуці