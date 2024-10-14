Побив і ховав у домі друга: на Одещині чоловік викрав жінку через небажання з ним жити

Жителя Ізмаїльського району затримали за викрадення та позбавлення волі колишньої співмешканки. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Чоловік вдарив жінку у неї вдома, вивіз в інший населений пункт та зачинив у будинку свого знайомого. Про це повідомляє Головне управління поліції в Одеській області.

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Що відомо про викрадення на Одещині

Кілька днів тому в поліцію звернулася сусідка потерпілої. Вона повідомила, що колишній цивільний чоловік заштовхав жінку у багажне відділення авто та повіз у невідомому напрямку.

Як поліцейські затримували підозрюваного: дивіться відео

https://youtu.be/wW4yYGezZFk?si=VHR5vLdj-VvgmPcR

Правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника, дізнатися де саме знаходиться потерпіла та визволити її. Жінка була зачинена у будинку знайомого чоловіка в одному із сусідніх населених пунктів. Такі дії зловмисника спричинило небажання жінки проживати разом із ним.



Поліція допитала затриманого чоловіка / фото Нацполіції

Як встановили поліцейські, фігурант вже потрапляв в поле зору правоохоронців та має судимість за оборудки з наркотиками. Нині слідчі повідомили йому про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань,

– повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.