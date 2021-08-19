Чоловік, який погрожував підірвати автомобіль біля Бібліотеки Конгресу, здався поліції

Чоловік, який протягом кількох годин тероризував Вашингтон, нарешті здався поліції. Він добровільно вийшов з чорного пікапу, в якому переховувався від правоохоронців.

У соцмережах з'явилися кадри здачі поліцейським. За інформацією ЗМІ, він страждає на шизофренію.

Важливо Якщо застрелите мене, вибухнуть 2 квартали, – чоловік погрожує підірватися біля Капітолія

На оприлюднених кадрах видно, як чоловік відкриває двері авто, падає на землю і, відкидаючи подалі зброю, повзе у бік правоохоронців.

Зауважимо, що наразі невідомо, чи дійсно вантажівка чоловіка була замінована, як стверджував чоловік. Фахівці намагаються встановити, чи є підозрілий предмет вибухівкою.

Момент здачі поліцейським: дивіться відео

Що відомо про ситуацію під Капітолієм

19 серпня чоловік, на ім'я Рей Росберрі припаркував своє авто біля бібліотеки Конгресу, яка розташована у районі Капітолію.

Він тримав у руках каністру, яка, за його словами, є бомбою. Усе, що відбувалося у його вантажівці, Рей транслював у фейсбуці. Але соцмережа швидко заблокувала його акаунт.

Водій пікапа пригрозив, що у разі, якщо його застрелять, спрацює вибухівка. Начебто 2 квартали поруч заміновані.

Цікаво, що того ж дня на площі Таймс-Сквер у центрі Нью-Йорка виявили підозрілий предмет, схожий на бомбу. Через це звідти довелося терміново евакуювати людей. За попередньою інформацією, чоловік, який проїжджав на велосипеді, кинув у людей предмет, схожий на консервну банку. Через це вони розбіглися. Правоохоронці одразу взялися перевіряти пакунок.