Чоловік намагався продати 10 кілограмів ртуті в Києві

Правоохоронці затримали чоловіка, який приїхав з Миколаєва до Києва, щоб продати ртуть.

Чоловік приїхав із Миколаєва до столиці та привіз в автомобілі скляну ємкість, у якій містилась небезпечна речовина. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

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Столичні правоохоронці під час обшуку автомобіля знайшли ємкість із ртуттю.

У прокуратурі зазначили, що кримінальне провадження розслідується за незаконний збут отруйних чи сильно діючих лікарських речовин та засобів у особливо великих розмірах.



Ємкість, яку вилучили поліцейські / Фото: Facebook