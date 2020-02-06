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      Чоловік намагався продати 10 кілограмів ртуті в Києві

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      Чоловік намагався продати 10 кілограмів ртуті / facebook.com

      Правоохоронці затримали чоловіка, який приїхав з Миколаєва до Києва, щоб продати ртуть.

      Чоловік приїхав із Миколаєва до столиці та привіз в автомобілі скляну ємкість, у якій містилась небезпечна речовина. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.

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      Столичні правоохоронці під час обшуку автомобіля знайшли ємкість із ртуттю.

      У прокуратурі зазначили, що кримінальне провадження розслідується за незаконний збут отруйних чи сильно діючих лікарських речовин та засобів у особливо великих розмірах.

      Ємність яку вилучили поліцейські
      Ємкість, яку вилучили поліцейські / Фото: Facebook

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Києва Кримінальні новини Ртуть
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