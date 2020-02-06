Чоловік намагався продати 10 кілограмів ртуті в Києві
Правоохоронці затримали чоловіка, який приїхав з Миколаєва до Києва, щоб продати ртуть.
Чоловік приїхав із Миколаєва до столиці та привіз в автомобілі скляну ємкість, у якій містилась небезпечна речовина. Про це повідомляє прокуратура міста Києва.
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Столичні правоохоронці під час обшуку автомобіля знайшли ємкість із ртуттю.
У прокуратурі зазначили, що кримінальне провадження розслідується за незаконний збут отруйних чи сильно діючих лікарських речовин та засобів у особливо великих розмірах.
Ємкість, яку вилучили поліцейські / Фото: Facebook
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