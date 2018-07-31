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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Чоловік підірвав себе на футбольному полі Бельгії

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У Бельгії чоловік підірвав себе на футбольному полі
У Бельгії чоловік підірвав себе на футбольному полі / Фото з соціальних мереж

У бельгійському місті Верв’є (Бельгія) 31 липня чоловік у поясі з вибухівкою підірвав себе на футбольному полі. Інцидент трапився близько 9:00 у районі Стембер.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Згідно з повідомленням, чоловік віком від 50 до 60 років вийшов на футбольне поле, яке в цей час було порожнім, і підірвав себе.

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Я побачив чоловіка, що йшов по футбольному полю. Коли я зачиняв двері свого автомобіля, то почув гучний вибух. Я зрозумів, що це той чоловік підірвав себе, і викликав поліцію,
– розповів очевидець події.

За інформацією поліції, підрив був самогубством, а не спробою теракту. Особу загиблого наразі не встановлено. Проте за даними ЗМІ, на місці вибуху знайдено ключ, який підходить до дверей будинку колишнього військового, що розташований неподалік футбольного поля.

На місці інциденту працюють слідчі. Жителів найближчої вулиці тимчасово евакуювали.

Теги: Бельгія Вибух Жертви Самогубство
Джерело: 24 Канал
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