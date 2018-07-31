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Мужчина подорвал себя на футбольном поле Бельгии

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В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле
В Бельгии мужчина подорвал себя на футбольном поле / Фото из социальных сетей

В бельгийском городе Вервье (Бельгия) 31 июля мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле. Инцидент произошел около 9:00 в районе Стембер.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Согласно сообщению, мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле, которое в это время пустовало, и взорвал себя.

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Я увидел мужчину, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот мужчина взорвал себя, и вызвал полицию,
– рассказал очевидец происшествия.

По информации полиции, подрыв был самоубийством, а не попыткой теракта. Личность погибшего пока не установлена. Однако по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, который расположен неподалеку футбольного поля.

На месте инцидента работают следователи. Жители ближайшей улицы временно эвакуированы.

Теги: Самоубийство Жертвы Взрыв Бельгия
Источник: 24 Канал
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