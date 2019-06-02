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      Чоловік розбився на смерть, випавши з повітряної кулі на Львівщині

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      На Львівщині чоловік випав з повітряної кулі й розбився на смерть (ілюстративне фото)
      На Львівщині чоловік випав з повітряної кулі й розбився на смерть (ілюстративне фото) / Unique travel

      Поблизу села Репехів, що у Жидачівському районі Львівської області, чоловік випав з кошика повітряної кулі. Літальний апарат належав йому. Інцидент трапився близько 21:00 1 червня.

      За інформацією прес-служби Нацполіції області, від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці інциденту.

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      Як встановили правоохоронці, загиблим виявився 47-річний житель одного із сіл Пустомитівського району. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.

      Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

      Це вже не перший гучний випадок в Україні за участю таких літальних апаратів. Зокрема, на початку травня в окупованій Феодосії повітряну кулю з неповнолітньою дівчинкою на борту віднесло вітром. Спочатку дитина полетіла у бік затоки Чорного моря, але пізніше вітер змінився, і кулю понесло у приватний сектор міста, де вона і впала. На щастя, дівчинка не постраждала

      які ще інциденти з повітряними кулями траплялися у світі:
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      Теги: Новини України Новини Львова Кримінальні новини Жертви авіація
      Джерело: 24 канал
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