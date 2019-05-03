Чоловік спробував викрасти "кіндерів" на 7 тисяч гривень у Києві: фото
Чоловік спробував викрасти шоколадних яєць Kinder на 7 тисяч гривень в одному з торгових центрів Києва. "Солодкого" крадія затримала охорона торгового залу.
"Ігорянич зі Львова хотів винести "кіндерів" з супермаркету в ТРЦ "Район" Києва. Поціновувача солодкого передали копам", – повідомили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".
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До речі, це вже друга спроба за останній час у Києві викрасти велику партію шоколадних яєць. Схожий випадок стався наприкінці квітня. Тоді чоловік спробував викрасти солодощі зі столичного супермаркету "Ашан". Зробити це завадила охорона. Чоловіка затримала поліція.
Джерело: 24 канал
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