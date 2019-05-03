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      Чоловік спробував викрасти "кіндерів" на 7 тисяч гривень у Києві: фото

      414 Читать новость на русском
      У Києві чоловік спробував викрасти шоколадні яйця Kinder
      У Києві чоловік спробував викрасти шоколадні яйця Kinder / Київ Оперативний

      Чоловік спробував викрасти шоколадних яєць Kinder на 7 тисяч гривень в одному з торгових центрів Києва. "Солодкого" крадія затримала охорона торгового залу.

      "Ігорянич зі Львова хотів винести "кіндерів" з супермаркету в ТРЦ "Район" Києва. Поціновувача солодкого передали копам", – повідомили у Facebook-спільноті "Київ Оперативний".

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      До речі, це вже друга спроба за останній час у Києві викрасти велику партію шоколадних яєць. Схожий випадок стався наприкінці квітня. Тоді чоловік спробував викрасти солодощі зі столичного супермаркету "Ашан". Зробити це завадила охорона. Чоловіка затримала поліція.

      Київ кримінал кіндери крадіжка курйози

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      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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