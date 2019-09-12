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      Чоловік у Дніпрі зарізав несподіваного гостя і викинув труп на вулицю

      1197 Читать новость на русском
      У Дніпрі чоловік зарізав гостя
      У Дніпрі чоловік зарізав гостя / change.org

      Чоловік зайшов на територію чужого будинку, проте це не сподобалось господині. Вона попросила родича вигнати його, внаслідок чого непроханий гість отримав удар ножем в груди.

      Випадок стався 7 вересня у Дніпрі на вулиці Передовій. Правоохоронці чотири дні відновлювали хронологію подій та встановлювали деталі злочину, повідомляє пресслужба Національної поліції у Дніпрі. 

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      Між чоловіками виникла сварка, в розпал якої агресивно налаштований чоловік встромив непроханому гостю кухонний ніж у груди. Потерпілий помер, а кривдник витягнув його за територію будинку.

      Випадковий перехожий помітив тіло та викликав поліцію.

      63-річного чоловіка затримали 11 вересня та повідомили, що він підозрюється в умисному вбивстві. йому загрожує ув'язнення на термін від 7 до 15 років


      У Дніпрі чоловік зарізав непроханого гостя
       

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      Теги: Кримінал Кримінальні новини Вбивство
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