Чоловік у Дніпрі зарізав несподіваного гостя і викинув труп на вулицю

Чоловік зайшов на територію чужого будинку, проте це не сподобалось господині. Вона попросила родича вигнати його, внаслідок чого непроханий гість отримав удар ножем в груди.

Випадок стався 7 вересня у Дніпрі на вулиці Передовій. Правоохоронці чотири дні відновлювали хронологію подій та встановлювали деталі злочину, повідомляє пресслужба Національної поліції у Дніпрі.

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Між чоловіками виникла сварка, в розпал якої агресивно налаштований чоловік встромив непроханому гостю кухонний ніж у груди. Потерпілий помер, а кривдник витягнув його за територію будинку.

Випадковий перехожий помітив тіло та викликав поліцію.

63-річного чоловіка затримали 11 вересня та повідомили, що він підозрюється в умисному вбивстві. йому загрожує ув'язнення на термін від 7 до 15 років.



У Дніпрі чоловік зарізав непроханого гостя

