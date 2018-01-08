Чоловік ґвалтував трирічну доньку своєї співмешканки на Херсонщині
17:11, 8 січня 6524 Читать новость на русском
Поліція розслідує факти ґвалтування трирічної дитина у Херсонській області. Підозрюваний – співмешканець матері дитини.
Про факт ґвалтування повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. За його словами, про це стало відомо, коли матір привезла дитину до бабусі та дідуся.
"Коли бабуся купала дитину, побачила ознаки втручання у статеві органи малечі", – повідомив В’ячеслав Аброськін.
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Він зазначив, що вже встановлено, що трирічну дівчинку ґвалтував співмешканець жінки.
Проводяться необхідні слідчі дії.
Джерело: 24 Канал
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