Чоловік випав із вікна готелю в Києві
В понеділок, 19 березня, в Києві з будівлі готелю "Мир" випав чоловік. Він впав на голову і загинув на місці.
Про це повідомляє "Еспресо".
Зазначається, що чоловік випав з 15-го поверху. Після падіння фрагменти тіла розлетілись на декілька десятків метрів.
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Передсмертної записки чоловік він не залишив. Відомо, що загиблий нещодавно заселився у готель.
В кімнаті готелю працюють криміналісти.
Джерело: 24 Канал
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