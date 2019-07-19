09:51
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Чоловік зізнався, чому влаштував смертельну пожежу у Японії

      22 Читать новость на русском
      Пожежа на студії аніме у Японії
      Пожежа на студії аніме у Японії / twitter.com/JapanToday

      На студії з виробництва аніме у японському місті Кіото 18 липня сталася масштабна пожежа, внаслідок чого щонайменше 33 людей загинули. Невідомий увірвався до творчої студії з каністрою бензину і підпалив її. Чоловік зізнався, що зробив це заради помсти.

      Обвинувачений стверджує, що працівники компанії вкрали у нього ідею твору, тому він і підпалив будівлю, пише японське видання Kyodo. Наразі невідомо, про який саме твір йдеться.

      Як це трапилося: Пожежа на студії аніме у Японії: деталі

      Співробітники місцевих правоохоронних органів продовжують з’ясовувати деталі та причини трагічного інциденту.

      Пожежа трапилася у триповерховій будівлі мультиплікаційної компанії. Найбільше постраждали другий і третій поверх. У момент інциденту у будівлі перебували 80 людей, з них 33 загинули, а ще щонайменше 30 сильно постраждали.

      Боролися з вогнем цілий день, а кількість жертв зростала щогодини. Сам винуватець утекти не зміг, бо отримав чимало пошкоджень.

      Нещодавно: Чоловік з ножем напав на дітей у парку в Японії і влаштував різанину – фото

      Пожежа на студії аніме у Кіото: дивіться відео

       

      blog_ava
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні
      1653
      Теги: Жертви Пожежа Японія Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
      сьогодні , 09:09 Хто такий Ніл Армстронг: цікаві факти про першу людину на Місяці
      Анастасія Кушпіт 1023
      Письмо Сенцова, загар за колючей проволокой и "уроки патриотизма" в садике: новости Крымнаша
      сьогодні , 08:50 Письмо Сенцова, загар за колючей проволокой и "уроки патриотизма" в садике: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 179
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      1658
      Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      сьогодні , 07:02 Як українці відреагують на зосередження влади в руках президента, – думка соціолога
      Ірина Поліщук 1780
      На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      18 липня , 23:00 На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду
      Ірина Шиба 432
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук