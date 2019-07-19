Чоловік зізнався, чому влаштував смертельну пожежу у Японії

На студії з виробництва аніме у японському місті Кіото 18 липня сталася масштабна пожежа, внаслідок чого щонайменше 33 людей загинули. Невідомий увірвався до творчої студії з каністрою бензину і підпалив її. Чоловік зізнався, що зробив це заради помсти.

Обвинувачений стверджує, що працівники компанії вкрали у нього ідею твору, тому він і підпалив будівлю, пише японське видання Kyodo. Наразі невідомо, про який саме твір йдеться.

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Співробітники місцевих правоохоронних органів продовжують з’ясовувати деталі та причини трагічного інциденту.

Пожежа трапилася у триповерховій будівлі мультиплікаційної компанії. Найбільше постраждали другий і третій поверх. У момент інциденту у будівлі перебували 80 людей, з них 33 загинули, а ще щонайменше 30 сильно постраждали.

Боролися з вогнем цілий день, а кількість жертв зростала щогодини. Сам винуватець утекти не зміг, бо отримав чимало пошкоджень.

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Пожежа на студії аніме у Кіото: дивіться відео