Страшна пожежа сталася на студії аніме у Японії: є жертви та десятки потерпіли

На студії з виробництва аніме у японському місті Кіото сталася масштабна пожежа, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, щоправда кількість жертв може зрости. Крім того, десятки людей зазнали поранень.

Займання сталося у триповерховій будівлі мультиплікаційної компанії. Найбільше постраждали другий і третій поверх. У момент інциденту у будівлі перебували 80 людей.

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Відео пожежі на студії аніме в Кіото

За словами свідків, вони чули серію глухих вибухів і опісля побачили величезний стовп диму. Згодом очевидці побачили, як з будівлі виносять людей, вкритих ковдрою, пише The Japan News.

Поки відомо про лише одного загиблого внаслідок інциденту, однак кількість жертв може зрости щонайменше до 10 осіб – саме стількох виявили рятувальники непритомними на третьому поверсі. Також, за інформацією поліції та рятувальників, постраждали близько 40 людей, більшість з них – у важкому стані та з численними опіками.

Наслідки пожежі на студії аніме в Кіото

Поліція підозрює, що стався підпал. За попередньою інформацією від правоохоронців, 41-річний розлив в будівлі займисту рідину, імовірно бензин. Наразі імовірний зловмисник перебуває під наглядом поліції у лікарні.

Рятувальники пожежу вже ліквідували. Участь у гасінні брали 30 пожежних екіпажів.

До слова, студія Kyoto Animation, або KyoAni має дві мультиплікаційні студії з виробництва та дві штаб-квартири у Кіото та Удзі. Її було засновано у 1981 році, а найбільшу популярність її продукція здобула на початку 2000х. Сьогодні багато фанатів відвідують локації, що є пов’язаними з виробництвом студії.

Пожежа на студії аніме у Кіото: дивіться відео