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Чоловіка, якого підозрюють у підриві нічного клубу в Сумах, відправили за ґрати

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У Сумах обрали запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у підриві нічного клубу. Напад стався у неділю, 10 червня. І якби не камери спостереження, то українці може і не побачили б як це сталося.

Чоловік у балаклаві кинув гранату у приміщення розважального закладу. Від вибуху постраждали 9 людей, 7 з них потрапили до лікарні. Самого нападника відправили за ґрати.

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Його заводять до зали суду наче справжнього мафіозі, під охороною у складі 10 правоохоронців. Чоловік, підозрюваний у підриві нічного клубу, ховається від камер в Сумах. Адвокати переконують, що їхній підопічний невинний.

Біографія Василець та його минуле свідчить про те, що він в своєму житті не мав будь-яких проблем із правоохоронними органами, в поле зору поліції ніколи не попадав,
– зазначила адвокатка підозрюваного у підриві нічного клубу Ольга Смирнова.

Адвокати вказують на пом'якшувальні обставини – мовляв, підозрюваний нещодавно переніс операцію та доглядає за хворою матір’ю. Попри це, суд не зважає на ці доводи і приймає рішення тримання під вартою на час слідства без права внесення застави.

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Тим часом, охоронці нічного клубу розповідають, що чоловік дійсно винен у підриві закладу. Раніше він вже приходив до них, та його вигнали, бо чинив галас у караоке.  Наступного дня він повернувся з гранатою і в балаклаві. У коридорі кинув вибухівку в людей, які саме збиралися йти додому.

Граната відскочила від одного із чоловіків та здетонувала – поранивши 9 людей, 7 з них опинились у лікарні. Якщо слідство доведе провину підозрюваного, йому світить до 10 років за ґратами.

Теги: Новини України Суми Кримінальні новини Зброя Вибух
Джерело: 24 канал
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