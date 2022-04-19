Чому б і ні, – Тизенгаузен припустив, на які країни пішов би Путін, якби взяв Україну за 3 дні

Усі прекрасно розуміли, що Росія планувала захопити не тільки Україну. Вона зовсім не була межею фантазій російського президента Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що кордони України не зупинили б амбіції Кремля.

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Кого б хотів захопити Путін

За його словами, якби Путін розумів, що захопить Україну за 3 дні – він би будував плани далі. Як наголосив експерт, якщо тирана, людоїда та маніяка не зупинити, то чому його мають зупиняти кордони Польщі, або невеликих відносно України країн Балтії.

У нього є думка відновити радянський союз, а Литва, Латвія та Естонія – колишні радянські республіки. Чому б і ні?

– припустив Тизенгаузен.

Він зазначив, що якби НАТО так само мляво реагувало, як на початковому етапі війни Росії проти України (і як деякі європейські лідери), то Путін би міг абсолютно спокійно піти далі.

Тизенгаузен припустив, які країни хотів би захопити Путін: дивіться відео