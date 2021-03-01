Чому будівництво "Північного потоку-2" важливо зупинити вже зараз

Експерти з енергетики у США переконують: санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" треба запровадити якнайшвидше.

За їхніми словами, Білий дім зобов'язаний це зробити, адже санкції Конгресу США проти всіх, хто залучений до проєкту, носять обов'язковий, а не рекомендаційний характер.

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Санкції проти "Північного потоку-2": чому США у складній ситуації?

Джо Байден неодноразово заявляв, що одна з його першочергових цілей – це відновити відносини зі союзниками США в Європі. Але, на думку експертів, зараз Білий дім опинився в непростій ситуації.

"Перед адміністрацією постало два суперечливі виклики", – каже колишній помічник держсекретаря США Девід Креймер.

Перший – відновити трансатлантичні відносини в ширшому плані, не лише американсько-німецькі відносини, які постраждали протягом попередньої адміністрації. Водночас, Байден займає схожу до свого попередника позицію – він виступає проти завершення "Північного потоку-2".

Німеччина виступає за те, щоб добудову газопроводу успішно завершили. Але експерти кажуть, що трансатлантична спільнота включає в себе не лише Німеччину, тож Сполучені Штати мають дослухатись і до інших союзників.

"Північний потік-2" – це не лише про відносини США та Німеччини. В першу чергу це про відносини США з Європою, яка включає в себе Україну", – розповідає Бенджамін Шмітт, енергетичний експерт та науковий співробітник Гарвардського університету. "І партнери США, які виступають проти "Північного потоку-2" (а це більшість трансатлантичної спільноти) очікують, що президент Байден зупинить будівництво кремлівського трубопроводу".

Зволікати із роздумами не можна

Експертка з енергетики фонду Jamestown Маргарита Ассенова пояснює , що санкції Конгресу є обов'язковими, і вони не можуть бути вибірковими. Тож тут немає простору для змін.

"Адміністрація Байдена не має вибору, окрім як ввести їх проти всіх, хто працює із "Північним потоком-2", – каже Марграрита Ассенова. "Але ні Державний секретар Блінкен, ні Білий дім не хочуть вводити санкції проти німецьких компаній. Саме тому вони з ними розмовляють. Вони намагаються пояснити цим компаніям, що означають санкції, і що вибір тут такий: або покинути проєкт, або опинитись під санкціями, бо вони є обов'язковими".

Маргарита Ассенова наголошує, що якщо зрештою покращити відносини з Берліном не вдасться, відповідальність за це лежатиме передусім на Німеччині.

"Як би Сполучені Штати не хотіли налагодити відносини з Німеччиною і зберегти трансатлантичний союз, будь-які дії мають наслідки. І хтось має понести відповідальність за справді погані рішення".

При цьому експерти наполягають, що зволікати із роздумами не можна. Адже якщо будівництво йтиме такими темпами, як зараз, трубопровід можуть завершити вже за півроку.

Час для дій є, але його залишається небагато. Щоб упевнитись, що Кремль не скаже, що це доконаний факт, потрібно діяти в найближчі тижні, не місяці,

– каже Бенджамін Шмітт.

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Девід Креймер додає: "Адміністрації США слід бути обережною, щоб не бути надто обережною".

Та навіть якщо Росія попри санкції знайде технічне рішення, щоб закінчити проєкт, перед ними постане ще одна дуже серйозна перешкода: сертифікація проєкту надійною західною фірмою. Це обов'язкова вимога для всіх країн, через чиї води пролягає трубопровід.

Експерти кажуть, що така ймовірність є надзвичайно низькою. Але щоб уникнути додаткових "але" та простору для переговорів у майбутньому, фізичне будівництво "Північного потоку-2" важливо зупинити вже зараз.