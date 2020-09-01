Є кілька міністрів, якими незадоволені депутати. Українці вже бачили, що в умовах сьогоднішньої політичної ситуації, їх заміна – не проблема.

У депутатів є "хотєлки" і частина з них обґрунтована. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповів ексміністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

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Він додав, що частина дійсно захищає інтереси виборців. Проте є ті, хто пов’язаний зі спеціальними інтересами, як самих депутатів, так і їх донорів чи інших людей.

Якби то хотілося, але всім не вистачає, тому цей дерибан грошей завжди створює конфлікт. Це перша проблема,

– заявив Тимофій Милованов.

"А друга проблема – макроекономічна. Яким чином розставити пріоритети: чи ми інвестуємо в розвиток економіки наступного року чи ми збільшимо соціальну підтримку для людей, тому що вони потерпають через кризу та COVID-19. Отакі непопулярні та болючі рішення доведеться приймати та брати на себе відповідальність", – повідомив Милованов.

Ексміністр зазначив, що, коли доходять до відповідальності, починають спихувати її на інших. Політики говорять: "Я за те, щоб підняти пенсії та зарплати, зробити велике будівництво, розвинути економіку", але на все не вистачає. Тоді президент каже: "Я вважаю, ви маєте знайти гроші".

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"І потім міністр фінансів чи міністерство фінансів завжди грає в такого "злого поліцейського", який не дає коштів, але так і має бути. Тому й відбувається незадоволеність міністром фінансів", – пояснив Милованов.