В Україні вкотре проведуть конкурс на кращий ескіз Великого Державного Герба, хоча символ існує вже давно. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що конкурс проведуть знову, тому що раніше ВРУ Герб не затвердила.

Разумков зазначив, що вже створили робочу групу стосовно розробки законопроєкту. Про це спікер сказав в інтерв'ю "Українським новинам".

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Політик сподівається, що до 30-річчя Дня Незалежності новий символ набере чинності. Яким буде Великий Герб, за словами голови ВРУ, покаже час.

Я знаю, що конкурс вже не раз проводили і були переможці, але Верховна Рада так і не затвердила законом жоден із варіантів,

– наголосив Разумков.

Спікер додав, що Кабміну, за часів якого проходили попередні конкурси, вже немає. На думку Разумкова, минулі рішення щодо Герба навряд чи можна вважати легальними, тому треба провести новий конкурс.

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