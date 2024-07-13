Мізків і рук немає: у Росії провалюється створення власного ютубу

Найближчими днями у Росії сповільнять роботу платформи ютуб. Офіційною причиною називають технічні проблеми на обладнанні компанії Google. Подейкують, що це перший етап, а далі ютуб взагалі перестане працювати.

Ліквідація ютубу – давня мрія путінського режиму, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Адже попри все, ця платформа залишається територією свободи у Росії.

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Чому на Росії досі не ліквідували ютуб й інші острівці свободи

Причина, чому росіянам ніяк не вдається ліквідувати ютуб банальна – вони не можуть створити аналог. Кремль вклав мільярди в так званий рутуб, але цією платформою не можуть користуватися навіть самі пропагандисти.

Бажання створити альтернативу є, а мізків й рук немає. Тому що переважна кількість мізків й рук вже перебуває за кордоном,

– зазначив Яковенко.

У Росії не всі інтернет платформи – територія свободи, є соціальні мережі, які повністю підконтрольні російським спецслужбам.

Ще одне джерело хоча б якоїсь свободи на Росії – Вікіпедія. Проте російська версія сайту цензурою суттєво відрізняється від англійської. Тому постійно йдуть розмови про те, що окрім ютубу, ще треба знищити Вікіпедію.

До слова, росЗМІ пишуть, що сервіс ютуб на території країни-агресора можуть заблокувати у вересні 2024 року. Водночас прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков спростовує це.

За його словами, збій 12 липня стався через те, що обладнання вже більше ніж два роки як не оновлюють, однак відеохостинг нібито сам зайняв таку позицію щодо російського ринку.

