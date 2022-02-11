Медвежья услуга
И пытается договориться с Путиным, агрессором, пытается ему потрафить. Ну, это странная ситуация. Но в основе ее лежит полное безразличие к интересам граждан России и Украины.
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Эммануэля Макрона не особо интересуют проблемы Украины, несмотря на его участие в переговорах / Фото Getty Images
Миром зверя не сдержать
Тут тоже еще один момент – они же ведь пытаются решить эту проблему, конфликта в центре Европы. Ее решить можно тем путем, на котором мы настаиваем.
Поставлять оружие Украине, защищать Украину, принять е в НАТО. Сделать то, что делалось в 2008 году, когда началась агрессия против Грузии и в аэропорту Тбилиси приземлились "Геркулесы".
Путин просто развернул войска и увел их. По дороге захватил кусочек Южной Осетии, но вывел войска.
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