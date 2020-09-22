Глава НАЗК Олександр Новіков заявив про спроби тиску з боку ДБР. Зокрема, його навіть викликали на допит в Державне бюро розслідувань. Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін пояснив, що нове керівництво НАЗК обрали на чесному та прозорому конкурсі, до якого мали довіру і всередині країни, і назовні. Відтак тому агентство наразі є проблемою для чинної влади.

В ефірі програми "Є питання" на 24 каналі активіст відзначив, що в конкурсній комісії були переважно незалежні експерти. Відтак вони обирали незалежне керівництво, яке робитиме свою роботу – слідувати закону.

До теми Новіков розповів, чому насправді його викликали на допит в ДБР

Напередодні очільник НАЗК Новіков надіслав лист до комітету Ради, в якому вказав, що заступник директора ДБР та колишній адвокат Віктора Януковича — Олександр Бабіков — працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, керуючи ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

Віталій Шабунін відзначив, що в ДБР цей конфлікт інтересів був від самого початку, про нього розповідали всі медіа. І, мабуть, це проблема влади, яка його не бачить.

Щасливий, що за наші податки в нас нарешті є інституції, які всупереч владі, називають конфлікт інтересів саме "конфліктом інтересів",

– прокоментував він.

Про тиск на антикорупційні органи

Віталій Шабунін зауважив, що за останні пів року було чимало різних атак на антикорупційні органи. Також було приблизно з десяток законів, які малий в той чи інший спосіб обмежити їхню незалежність. За його словами, немає жодної інституції з антикорупційної інфраструктури, яка б не була під тиском сьогоднішньої влади або їх партнерів з ОПЗЖ.

Він пригадав, що в кінці минулого тижня КСУ почав провадження за поданням депутатів ОПЗЖ про неконституційність Антикорупційного суду. "Я думаю, що це буде лише продовжуватись", – наголосив громадський активіст.

Також він назвав ще одну дуже велику загрозу, яка інтенсифікувалась за останні кілька тижнів. Це спроби проросійської агентури, конкретно в парламенті разом з проросійською частиною "слуг народу", ОПЗЖ і групами олігархів "За майбутнє" та "Довіра" зруйнувати ту частину антикорупційних органів, яка була формальною умовою співпраці Заходу.

Таким чином вбити двох зайців – ліквідувати загрозу для себе всередині країни. І розірвати стосунки з Заходом. Одним словом, щоб по-людськи жили, як країна. Але для цих хлопців якось з Росією зрозуміліше і простіше,

– пояснив він.

Про проблеми у стосунках із Заходом

Представник ЄС Жозеп Боррель під час поїздки в Україну прокоментував можливість скасування безвізу. Під час брифінгу він сказав, що станом на зараз Україна відповідає вимогам цього режиму. "І всі медіа рознесли, що з безвізом все нормально. Тільки ключове було "станом на зараз" – до закінчення конкурсу на посаду антикорупційного прокурора", – розповів Віталій Шабунін.

Він також відзначив, що українська влада не розуміє дипломатичну мову. Однак наша держава наразі на порозі серйозних проблем у стосунках із Заходом.

"Гроші від світового банку не прийшли, грошей від європейців не буде. МВФ навіть місію не прислав. Проблеми вже почалися", – наголосив активіст.

Віталій Шабунін про тиск на антикорупційні органи в Україні: відео