Це складне питання: в ЄС розповіли, чи є реальним скасування безвізу для України
Представник ЄС Жозеп Боррель під час поїздки в Україну прокоментував можливість скасування безвізу. Він зазначив, що для цього є відповідний механізм, а згідно з останнім звітом Євросоюзу, Україна відповідає всім орієнтирам.
Ситуацію довкола Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка може вплинути на безвізовий режим, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політиці безпеки Жозеп Боррель прокоментував на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.
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Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в межах якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог,
– підкреслив Боррель.
Останній такий звіт був 10 липня 2020 року. Тоді звіт підтвердив, що Україна відповідає всім орієнтирам для продовження дії безвізового режиму. Жозеп Боррель запевняє, що така ж ситуація є і сьогодні.
"Та водночас у звіті також наголошувалося на важливості подальшої ефективної, незалежної роботи антикорупційних органів й уникнення політизації правоохоронних органів", – наголосив представник Євросоюзу.
Чому можуть виникнути проблеми з безвізом:
- 17 вересня Верховна Рада схвалила постанову про комісію, яка призначатиме людей на адмінпосади у САП – Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
- Таке рішення занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що влада України може проштовхнути недосвідчених кандидатів у комісію.
- Через проблемну процедуру відбору очільників САП в ЄС заявили, що Україна ставить під загрозу безвізовий режим та майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро.
- Давид Арахамія запевнив,
- що в умовах безвізу України з Євросоюзом немає нічого про САП.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що поділяє думку ЄС щодо САП. Президент хоче, аби комісія для відбору представників САП працювала прозоро.
- Водночас глава держави розповів, що знає, хто розповсюджує чутки про скасування безвізу та натякнув на своїх конкурентів-політиків.