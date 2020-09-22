Представник ЄС Жозеп Боррель під час поїздки в Україну прокоментував можливість скасування безвізу. Він зазначив, що для цього є відповідний механізм, а згідно з останнім звітом Євросоюзу, Україна відповідає всім орієнтирам.

Ситуацію довкола Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка може вплинути на безвізовий режим, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політиці безпеки Жозеп Боррель прокоментував на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє 24 канал.

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Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в межах якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог,

– підкреслив Боррель.

Останній такий звіт був 10 липня 2020 року. Тоді звіт підтвердив, що Україна відповідає всім орієнтирам для продовження дії безвізового режиму. Жозеп Боррель запевняє, що така ж ситуація є і сьогодні.

"Та водночас у звіті також наголошувалося на важливості подальшої ефективної, незалежної роботи антикорупційних органів й уникнення політизації правоохоронних органів", – наголосив представник Євросоюзу.

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