Скасування безвізу: в МЗС розповіли, чи отримала Україна якісь повідомлення від ЄС
Міністерство закордонних справ не бачить загрози перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною. Окрім того, Київ не отримував від ЄС жодних офіційних повідомлень на цю тему.
Наразі майже всі державні відомства України працюють над впровадженням реформ, які стосуються боротьби з корупцією та діяльністю незалежних антикорупційних органів. Саме тому, у МЗС не бачать загрози перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
До теми Безвіз не скасовується, – Шмигаль
За словами заступниці міністра, впродовж останніх 6 років ЄС чимало інвестував в українську економіку та систему верховенства права. У свою чергу, Київ завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів.
Крім того, наразі Україна не отримувала від Євросоюзу офіційної інформації щодо перегляду безвізової політики з Україною.
Певні заяви, які можуть лунати, це поки заяви політичних фігур,
– заявила Джапарова.
Чому виникли розмови про ймовірне скасування безвізу
- 17 вересня Верховна Рада схвалила постанову про комісію, яка призначатиме людей на адмінпосади у САП – Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
- Таке рішення занепокоїло Євросоюз. У Європарламенті заявили, що влада України може проштовхнути недосвідчених кандидатів у комісію.
- Через проблемну процедуру відбору очільників САП в ЄС заявили, що Україна ставить під загрозу безвізовий режим та майбутній транш у розмірі 1,5 мільярда євро.
- Давид Арахамія запевнив, що в умовах безвізу України з Євросоюзом немає нічого про САП.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що поділяє думку ЄС щодо САП. Президент хоче, аби комісія для відбору представників САП працювала прозоро.
- Водночас глава держави розповів, що знає, хто розповсюджує чутки про скасування безвізу та натякнув на своїх конкурентів-політиків.