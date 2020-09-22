Міністерство закордонних справ не бачить загрози перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною. Окрім того, Київ не отримував від ЄС жодних офіційних повідомлень на цю тему.

Наразі майже всі державні відомства України працюють над впровадженням реформ, які стосуються боротьби з корупцією та діяльністю незалежних антикорупційних органів. Саме тому, у МЗС не бачать загрози перегляду Європейським Союзом безвізового режиму з Україною. Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповіла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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За словами заступниці міністра, впродовж останніх 6 років ЄС чимало інвестував в українську економіку та систему верховенства права. У свою чергу, Київ завжди прислуховується до думки міжнародних партнерів.

Крім того, наразі Україна не отримувала від Євросоюзу офіційної інформації щодо перегляду безвізової політики з Україною.

Певні заяви, які можуть лунати, це поки заяви політичних фігур,

– заявила Джапарова.

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