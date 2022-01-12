В МИД РФ заявили, что "Оценки запада, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, они так эффективно реагировать на кризис не могут".

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Собственно, "завистливый Запад" никак не может успокоиться по поводу того, что великая и могучая ОДКБ показала свои мышцы, а потому и брюзжат они как дети малые. Но, так выглядит данная картина, если на неё смотреть через призму российских нарративов, а если – нет?

Пациент скорее мертв

А если нет, то ОДКБ, сформированное в 1992 году, за, без малого, 30 лет, так ни разу себя не проявила как полезная организация. Этот мёртвый труп, обвисавший своим бесхребетным бременем на бюджетах стран-участниц, имел нулевой КПД и фактически загнивал. В ОДКБ потенциальные страны-участницы не столько хотели вступать, сколько наоборот – из него выходили, видя бессмысленность и бесперспективность данной организации.

С 1992 года ОДКБ не расширилась, а наоборот, её покинули Азербайджан, в 1999 году, Грузия, в 1999 году, Узбекистан, дважды, в 1999-м и 2012 году.

Даже если ОДКБ сравнивать с НАТО, то это курам на смех, не только в вопросах сравнения высокотехнологичности армий, потенциала, финансирования, оперативности и логистики, но и, что самое главное, желания вступать стран в альянс и эту непонятную организацию.

Во-вторых, впервые за всё время своего существования ОДКБ себя проявило именно почти через 30 лет после своего сотворения. При этом, проявило, нарушив свой собственный же устав!

Нарушили свой же устав

Так называемый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ для подавления протестов. Но, согласно Статье 4 Устава ОДКБ, помощь другим членам организации осуществляется в случае вооружённого нападения, агрессии – интервенции в одну из стран ОДКБ.

Вопрос, кто напал на Казахстан?

То есть, ОДКБ нарушила свой собственный устав, чтобы проявить хоть какую-то активность за 30 лет анабиоза и бессмысленности своего существования, осуществив, по сути то, с чем должна была бороться – интервенцию!

Именно так, ОДКБ, созданная для предотвращения интервенции в страны участницы договора, сама осуществила интервенцию в Казахстан.

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Позор

На мой взгляд, присутствие ОДКБ в Казахстане – это маслянистый позор, мазанный маслом, а любые комментарии, официальной Москвы по этому поводу – это не просто стыд и срам, но и демонстрация полнейшей профнепригодности. Но, проблема в том, что все действия нынешней официальной Москвы направлены не на думающую публику, а как раз наоборот, как и нынешний МИД РФ, на неоспоримо умственно отсталую.

Но, что самое главное, нынешняя ОДКБ показала, что данная организация существует не столько для того, чтобы защищать своих членов, сколько для того, чтобы подчинять.

ОДКБ – это террористическая организация, во главе которой стоит Россия и которая, по сути, взяла в заложницы страны, вошедшие в своё время в её состав. Тем, кто вышел из неё, повезло больше, чем тем, которые продолжают оставаться.

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