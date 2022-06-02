Чому підняття облікової ставки до 25% є правильним рішенням

Нацбанк підняв облікову ставку з 10% до 25%. Я підтримую це рішення і вважаю його правильним.

Чи була альтернатива

Альтернатива підняттю ставки – подальша девальвація готівкового курсу гривні та подальше "закручування гайок" з різноманітними обмеженнями.

Розлого Нацбанк підвищив облікову ставку: чим це було продиктовано й чого чекають

Обмеження вже і так заважають людям та бізнесу, які їх обходять різноманітними способами. Далі неодмінно почався б тиск на звичайних людей та бізнес з боку силовиків - цього не можна допускати.

Ріст ставок у мирний час завадив би робити інвестиції, але під час війни їх і так здебільшого не роблять. Здорожчає оборотний капітал, але і тут значно більшою перешкодою є війна, а не відсоткові ставки.

Бюджет витримає

Висока ставка – проблема для бюджету, адже тепер Мінфін платитиме більше відсотків за своїми облігаціями. Але бюджетна проблема в принципі не вирішується без допомоги зовнішніх партнерів – ми не можемо під час війни заробляти достатньо, щоб покрити власні потреби.

Обсягів допомоги, виділеної нам союзниками, цілком достатньо для закриття бюджетних потреб.

Питання в її розподілі (треба дещо більше на бюджетні потреби) і швидкості надання грошей – але це питання треба вирішити шляхом перемовин з партнерами.

Чому одразу, а не поступово

Ставку Нацбанк підіймає не поступово, а відразу одним рішенням. Це правильний підхід – інакше всі б очікували, поки ставка дійде до нинішнього рівня і рішення б не спрацювало.

Підняття в один крок відразу підтримає гривню і допоможе протидіяти зростанню цін. Для людей та бізнесу це зараз критично важливо – і добре, що Нацбанк діє саме за "людиноцентричною", а не "бюджетоцентричною" філософією.