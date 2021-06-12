Чому постійно тягне на солодке

Постійно тягне на солодке, що робити? Причин такої тяги досить багато: почуття голоду, низькокалорійне харчування, недолік мінеральних речовин, стрес і недосипання, захворювання, психологічні причини. Далі читайте російською.

Это далеко не весь список. И каждую из причин нужно разбирать отдельно. Но с чего можно начать.

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Необходимо точно понимать, что ваша пища удовлетворяет все ваши физиологические потребности. Для этого нужно начать вести пищевой дневник, по которому вы сразу поймете, какая еда у вас в рационе чаще всего, как вы распределяете ее в течение дня, после чего вам хочется сладкого больше всего и, наконец, сколько реально сладостей вы съедаете.

Оценив ситуацию – можно начинать ее исправлять

Сначала приведите свой рацион в соответствие вашим потребностям. Будете насыщаться на каждый прием пищи и не испытывать постоянного чувства голода, будет меньше хотеться сладкого.

В первую очередь необходимо привести в порядок рацион / Фото Pixabay

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Проследите, после какого приема пищи вы больше всего хотите почувствовать сладкий вкус. Постарайтесь добавить в этот прием немного сладких фруктов.

Уберите из рациона все сладкие напитки.

Пейте достаточное количество воды.

В течение дня выпивайте много воды / Фото Pixabay

И если изменения в рационе не дадут желаемого результата, обращайтесь за помощью к специалистам, которые помогут выяснить причину и решить проблему тяги к сладкому.