Чому постійно тягне на солодке

Постійно тягне на солодке, що робити? Причин такої тяги досить багато: почуття голоду, низькокалорійне харчування, недолік мінеральних речовин, стрес і недосипання, захворювання, психологічні причини. Далі читайте російською.
Это далеко не весь список. И каждую из причин нужно разбирать отдельно. Но с чего можно начать.
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Необходимо точно понимать, что ваша пища удовлетворяет все ваши физиологические потребности. Для этого нужно начать вести пищевой дневник, по которому вы сразу поймете, какая еда у вас в рационе чаще всего, как вы распределяете ее в течение дня, после чего вам хочется сладкого больше всего и, наконец, сколько реально сладостей вы съедаете.
Оценив ситуацию – можно начинать ее исправлять
- Сначала приведите свой рацион в соответствие вашим потребностям. Будете насыщаться на каждый прием пищи и не испытывать постоянного чувства голода, будет меньше хотеться сладкого.
В первую очередь необходимо привести в порядок рацион / Фото Pixabay
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- Проследите, после какого приема пищи вы больше всего хотите почувствовать сладкий вкус. Постарайтесь добавить в этот прием немного сладких фруктов.
- Уберите из рациона все сладкие напитки.
- Пейте достаточное количество воды.
В течение дня выпивайте много воды / Фото Pixabay
И если изменения в рационе не дадут желаемого результата, обращайтесь за помощью к специалистам, которые помогут выяснить причину и решить проблему тяги к сладкому.