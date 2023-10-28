Вдень 8 жовтня пункт пропуску Рава-Руська тимчасово припиняв роботу. Причиною став збій у роботі бази даних польської митниці.

Людей попереджали, що оформлення осіб і транспортних засобів не здійснювали. Українців просили вибачити за незручності.

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Станом на 17:00 рух відновили.

Як Україна укріплює кордон з ворогом

Андрій Демченко – речник ДПСУ – розповів, що Україна розглядає можливість, що Росія знову спробує наступати з Півночі. Зважаючи на цей сценарій, кордон ретельно укріплюють. Активна робота кипить від початку повномасштабного вторгнення. Прикордонні загони проводять роботи з укріплення безпосередньо по лінії кордону.

А це, власне, сотні кілометрів і протитранспортних ровів, і сотні кілометрів різного роду парканів з різних елементів, які встановлюються безпосередньо на лінії кордону. Це також знищення всіх можливих шляхів, які йдуть через державний кордон,

– наголосив Демченко.

Ворог не має жодних шансів. Окрім того, у ДПСУ розповіли, що на найбільш загрозливих ділянках кордону проводять масові мінування. Ворог не має жодних шансів реалізувати свої задуми.