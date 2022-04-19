Чому Росія досі не завалилась

Тут українці питають. Коли нарешті ефект санкцій ми зможемо побачити і чому Росія ще не завалилася.

Пряма мова

Відповідає голова Центрального Банку Росії Набіулліна Ельвіра Сахіпзадівна: "Экономика России может жить на запасах временно, уже во втором или начале третьего квартала 2022 года экономика страны войдет в период структурной трансформации. Пока что санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться на экономике".

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Коротко кажучи. Ми всі чекаємо, коли наступить та сама структурна трансформація.

І голова Центрального Банку ворога обіцяє, що скоро. І хто ми такі, щоб з нею сперечатися. Вона точно знає свою економіку краще.

"Трансформація" неминуча

Просто Набіулліна не може сказати, що економіка "навернеться", а має казати, про "структурну трансформацію". Це як з метеликом, який перетворився з гусені, тільки навпаки.

Ну що ж, трансформація буває різною.