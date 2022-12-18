Чому Росія зазнає невдач від початку війни: в ISW проаналізували матеріали The New York Times

Росія мала помилкові припущення, коли розпочала повномасштабне вторгнення до України. Кремль сподівався, що українські військові не чинитимуть жодного опору.

Про це розповіли в американському Інституті вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що видання The New York Times опублікувало документи підрозділів 76-ї повітряно-десантної дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії, пов'язані з першими днями війни.

До теми Чому Росія провалила блискавичне вторгнення в Україні: розслідування NYT

"У документах зазначено, що частинам 76-ї повітряно-десантної дивізії та Східного військового округу наказали з Білорусь дійти до Києва протягом 18 годин", – розповіли в Інституті.

Не знали про війну

Керівництво окупантів розмістили спецзагони ОМОН і Росгвардію в першій колоні маневрового елементу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї повітряно-десантної дивізії. Ці структури, як зазначили в ISW, не можуть вести війну. Відтак, це вказує на те, що Кремль чекав на майже безперешкодний ривок від кордону України на приблизно 400 кілометрів.

Розслідування підтвердило наявну інформацію про те, що російські солдати в Білорусі не знали навіть 23 лютого, що збираються атакувати Україну. Крім цього, деякі солдати дізналися про вторгнення лише за годину до початку, – розповіли в ISW.

На думку аналітиків, саме через це росіяни не вмотивовані воювати. У ISW додали, що російський генерал у відставці сказав NYT про відсутність єдиного планування. Крім цього, український пілот у коментарі виданню сказав, що він був вражений належною авіаційно-ракетною кампанією на початку війни по українських аеродромах.

Що відомо про розслідування The New York Times: коротко