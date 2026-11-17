Росія не погоджується на те, аби європейці брали участь в наступному раунді переговорів з Україною за посередництва США. Цілком очікувано, що в Кремлі робитимуть усе, аби в цьому питанні не було жодної конкретики.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, це класична поведінка росіян. Вони хочуть показати, що є головними, та змусити всіх сприймати переговорний процес виключно через призму їхнього бачення.

США допомогли Росії

Як наголосив Городницький, показово на це відреагувала головна дипломатка ЄС Кая Каллас. Вона наголосила, що європейці не повинні запитувати в росіян, хто саме має сидіти за столом перемовин та які персони подобаються чи не подобаються Кремлю. Відомо, що в Кремлі відчувають особисту неприязнь до Каллас через її жорстку риторику.

Вона говорить чіткі речі. Але, на жаль, американці поставили росіян в такі умови… Та й росіяни самі педалювали все так, щоб вони диктували умови всім іншим. Загалом європейці дуже ненависні для росіян на цьому етапі. В Кремлі зараз сильно критикують саме Європу,

– зазначив Городницький.

Чому Росія проти долучення Європи до переговорів: дивіться відео 24 Каналу

Росії явно не подобаються справедливі вимоги Європи щодо завершення війни в Україні. Тому там і не хочуть долучати їх до перемовин.

Нагадаємо, в Євросоюзу ухвалили нові санкції про більш ніж сотні фізичних та юридичних осіб, дотичних до агресії. При цьому деякі обмеження запровадили з численними помилками. І це насторожує.