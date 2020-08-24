Росіяни про Україну не згадують через новини про протести в Білорусі та отруєння Олексія Навального. Проте представники російської влади проводять безпосередню паралель між подіями, які відбуваються в Білорусі та Україною у 2014 році. Переконують, що винний Захід та Білий дім.

Коли в Росії кажуть, що до перемовин Олександра Лукашенка з опозицією не можна допускати Захід, то використовують події 21 лютого 2014 року. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів кореспондент УНІАН у Росії – Роман Цимбалюк.

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Він пригадав, що тоді Віктор Янукович підписував угоду з опозицією при посередництві європейців, проте і росіяни там також були.

"Цікаво те, що на медалі, яку вони називають "За повернення Криму", стоїть дата 20 лютого. Тобто коли Янукович був в Києві, росіяни почали операцію по захопленню українських територій. Це важливо, тому що зараз вони проводять паралелі з Україною в контексті Білорусі", – додав Цимбалюк.



Хроніка подій Євромайдану/ Інфографіка 24 каналу

Що відомо про протести у Білорусі: головне

Після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести.

Силовики використовували світло-шумові гранати, сльозогінний газ, водомети й вогнепальну зброю. Понад 7 тисяч людей затримали, з них 600 подали заяви про насильство з боку міліції.

Після кривавих розгонів протестувальників протести поновилися з новою силою. До протестів у різних містах додалися ще й страйки на заводах та підприємствах.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.