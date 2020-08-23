У Євросоюзі вважають, що нинішня ситуація у Білорусі не є подібною на ту, яку можна було спостерігати в Україні у 2013 – 2014 роках. Тут підкреслюють, що українські протести мали геополітичних характер, адже українці робили вибір між Європою та Росією під прапорами Євросоюзу.

Заява Євросоюзу щодо подій в Україні та Білорусі

Її виголосив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у коментарі іспанській газеті El Pais. Як зауважив європейський дипломат, білоруси зараз не сперечаються "бути з мамою чи татом", а просто вимагають громадянських свобод і прав.

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Європейських прапорів немає на демонстраціях. І Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми повинні сприяти політичній реформі, але не виступати у ролі спотворювального фактору, як нас можуть сприймати з російської сторони,

– наголосив Боррель.

Водночас він підкреслив, що напруга між Європою та Росією закінчилася вогнем, насильством та розпадом української території.

Представник ЄС додав, що нинішня проблема білорусів – не вибір між Росією та Європою. А їхнім головним завданням є досягнення свободи та демократії. Це основні цінності Євросоюзу, і Європа буде їх підтримувати.

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Коротко про події в Україні у 2013 – 2014 роках

У листопаді 2013 року в Україні розпочався Євромайдан або, як його потім почали називати, Революція Гідності.

Тоді люди почали збиратися на головній площі Києва задля того, аби тодішня українська влада на чолі з президентом-утікачем Віктором Януковичем підписала Угоду про асоціацію України з ЄС.

Зрештою тодішній уряд неочікувано вирішив призупинити процес підготовки до укладання цієї угоди. І це спровокувало ще більші протести.

Спершу мітинги мали мирний характер, проте переломною стала ніч проти 30 листопада, коли "беркутівці" силою розігнали студентів.

Ще однією подією, яка суттєво вплинула на подальші події, стало ухвалення 16 січня 2014 року "диктаторських законів", які криміналізували опозицію та усіх тих, хто протестував. Крім того, ці документи приймали з грубими порушеннями. Саме після цього полетіли перші "коктейлі Молотова" та загорілись шини.

Найкривавіші події відбулися в лютому 2014-го. Тоді силовики «Беркута" штурмом пішли на мітингувальників і почали їх у прямому сенсі розстрілювати. Як пізніше з’ясувало слідство, вогонь вели спецпризначенці так званої "Чорної роти" "Беркута".

Зрештою з 18 по 20 лютого на Майдані було вбито понад 100 людей. Тіла деяких з них лежали просто на вулиці, накриті закривавленими синьо-жовтими прапорами.

За кілька днів після цих подій тодішній президент Віктор Янукович утік до російського Ростова з частиною свого оточення. І таким чином революція перемогла.

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Хроніка подій Євромайдану/ Інфографіка 24 каналу

Останні події у Білорусі: основне

Згідно з офіційними результами виборів, чиний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.

Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. А опісля ще й на великих підприємствах країни оголосили страйки.

Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили.

Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням.