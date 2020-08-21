Білорусь наразі не повинна прагнути в ЄС та повторювати "український" сценарій, – Цепкало
Колишній кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Білорусь наразі не має можливостей для вступу в ЄС і не повинна цього прагнути. Крім того, опозиція не розглядає реалізацію "українського" сценарію в країні.
Валерій Цепкало на брифінгу прокоментував можливість вступу Білорусі в ЄС та зміну влади за "українським" сценарієм, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Я вважаю, що на нинішньому етапі ми не можемо собі цього (вступ в ЄС – 24 канал) дозволити. Просто виходячи з нашого рівня економічного розвитку,
– зазначив Цепкало.
За його словами, це б спричинило масовий вихід населення. "Ми втратимо половину населення Білорусії, якщо поставимо таку мету", – пояснив він.
Однак додав, що необхідно вибудовувати з зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.
"Ми просто зобов'язані розглядати і Німеччину, Великобританію, США, Канаду та інші країни як важливий для нас джерело інвестицій і знань", – наголосив екскандидат у президенти. Він переконаний, що потрібно використовувати кожен шанс співпраці.
Повторення "українського" сценарію
Цепкало також заявив, що опозиція країни не хоче зміни влади за сценарієм українського "Майдану".
Якраз український сценарій ми не хочемо реалізовувати. Відбулася революція (в Україні) і ця революція сталася поза рамками електорального циклу,
– зазначив політик.
Нагадаємо, нещодавно дружина Цепкала з дітьми прибула в україну.
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Що відомо про Валерія Цепкала: коротко
- Колишній глава Білоруського парку високих технологій – спеціального податково-правового режиму, метою якого є створення сприятливих умов для розробки в країні програмного забезпечення, інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
- Цепкало також є кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права. Має ранг надзвичайного і повноважного посла. З24 лютого 1997 по 2 квітня 2002 року обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США і Мексиці.
- Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Білорусі, експерти вважали його найсерйознішим реальним суперником Лукашенка.
- Однак йому відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі.
- Дружина Цепкала – Вероніка – брала активну участь у передвиборчій кампанії Світлани Тихановської.
- І сам екскандидат у президенти, і його дружина Вероніка покинули Білорусь транзитом через Росію.
- Білоруський політик опинився у Києві 2 серпня. Тоді він заявив, що у Білорусі його можуть арештувати.
- Дружина Цепкала, Вероніка, разом з дітьми покинула Білорусь 9 серпня та попрямувала у Москву.