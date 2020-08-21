Колишній кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало заявив, що Білорусь наразі не має можливостей для вступу в ЄС і не повинна цього прагнути. Крім того, опозиція не розглядає реалізацію "українського" сценарію в країні.

Валерій Цепкало на брифінгу прокоментував можливість вступу Білорусі в ЄС та зміну влади за "українським" сценарієм, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Білорусь і рух до Євросоюзу

Я вважаю, що на нинішньому етапі ми не можемо собі цього (вступ в ЄС – 24 канал) дозволити. Просто виходячи з нашого рівня економічного розвитку,

– зазначив Цепкало.

За його словами, це б спричинило масовий вихід населення. "Ми втратимо половину населення Білорусії, якщо поставимо таку мету", – пояснив він.

Однак додав, що необхідно вибудовувати з зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.

"Ми просто зобов'язані розглядати і Німеччину, Великобританію, США, Канаду та інші країни як важливий для нас джерело інвестицій і знань", – наголосив екскандидат у президенти. Він переконаний, що потрібно використовувати кожен шанс співпраці.

Повторення "українського" сценарію

Цепкало також заявив, що опозиція країни не хоче зміни влади за сценарієм українського "Майдану".

Якраз український сценарій ми не хочемо реалізовувати. Відбулася революція (в Україні) і ця революція сталася поза рамками електорального циклу,

– зазначив політик.

Нагадаємо, нещодавно дружина Цепкала з дітьми прибула в україну.

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Що відомо про Валерія Цепкала: коротко