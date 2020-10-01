Наразі немає підстав думати, що Росія хоче анексувати Донбас. Кремлю він потрібен лише для того, щоб тиснути на український уряд.

Росія не анексує Донбас, як Крим у 2014 році, бо це дорого коштуватиме. Про це заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в інтерв’ю для "Крим.Реалії".

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Пайфер про анексію Криму Росією

Росіяни незаконно застосували військову силу для захоплення Криму, провели цей абсолютно фальшивий референдум, а потім незаконно анексували півострів. Той факт, що це нелегальні дії, підтверджується тим, що так мало країн у світі визнали включення Криму до складу Росії,

– розповів експосол.

Чому Росія не анексує Донбас

"Якщо говорити про Донбас, то Росія не намагалася його анексувати. Там не зробили нічого, що наводило б на думку про те, що Москві потрібен Донбас. У Росії засвоїли, що захоплення Криму обійшлося набагато дорожче, ніж очікувалося", – сказав Пайфер.

На думку Пайфера, анексія Донбасу коштуватиме Росії набагато дорожче, ніж анексія Криму у 2014. Кремль, ймовірно, не згоден на такі "витрати".

Як Москва використовує Донбас

За словами Пайфера, Росія використовує Донбас, як засіб тиску на український уряд, тому є не так багато ознак, що вона його анексує.

Думаю, це наближує Донбас до врегулювання ситуації. На жаль, Росія не зробила того, що повинна була, щоб залагодити цей конфлікт,

– заявив експосол.

Пайфер вважає, що Заходу слід розглянути питання про нові санкції проти Росії, бо лише так вдасться вплинути на витрати та прибуток Москви від того, що вона робить на Донбасі.