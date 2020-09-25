Україна рано чи пізно поверне і окупований Крим, і Донбас. При цьому повернути Крим силою неможливо, але нові санкції проти Росії допоможуть.

Україна не зможе вести війну і на Донбасі, і в Криму. Тому потрібно шукати нові шляхи повернення півострова. Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

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Чому Україна не зможе повернути Крим силою

Кривонос вважає, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим військовим шляхом.

Ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему силовим методом Україна не може на даному етапі. Тому що є проблеми. По-перше, війна на Донбасі. Вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі, ми не потягнемо,

– сказав заступник секретаря РНБО.

За його словами, війна – це в першу чергу людські втрати.

Як Росія відволікала Європу від анексії Криму

Заступник секретаря РНБО розповів, що Росія відволікала світову спільноту від анексії Криму. Натомість Кремль акцентував їх увагу на війні на Донбасі.

Це звичайна ідеологічна маніпуляція – визначення хибних пріоритетів, хибних орієнтирів,

– зазначив Кривонос.

На думку заступника секретаря РНБО, окупація Криму Росією стоїть на одному щаблі з питанням закінчення війни на Донбасі. Проте Кривонос впевнений, що повернення Донбасу та Криму в Україну – це лише питання часу.

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Які методи повернення Криму запропонував Кривонос

Завдання номер один – продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, підіймати питання щодо нарощування санкцій проти РФ. Виводити Росію цими санкціями на такий рівень, що або вони віддадуть Крим, або залишаться "без штанів", умовно кажучи. І це головне,

– заявив Кривонос.

Паралельно з новими санкціями, на думку Кривоноса, Україна повинна посилювати обороноздатність, щоб мати можливість при потребі діяти силовими методами.