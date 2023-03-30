Про це заявила речниця Державного департаменту США Андреа Калан. Вона стверджує, що так званий "гібридний трибунал" є найбільш ефективним і легітимним засобом притягнення Росії до відповідальності.

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У США кажуть, що "гібридний трибунал" буде міжнародним

За її словами, "гібридний трибунал" буде "якраз міжнародний, інтернаціоналізований, але на основі юридичної системи України" й розташовуватиметься не в Україні, а в іншій європейській країні.

Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо,

– підкреслила Калан.

Вона висловила переконання, що ця формула суду може забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність

"Ми всі хочемо, щоб усіх, хто вчиняє і вчинив злочини проти України і проти українців, бачили у суді, і щоб вони понесли покарання. І ось те, що ми знаємо, то це те, що зло буде покаране, і винні повинні понести відповідальність. Ось саме тому США підтримує саме ту форму гібридного суду. Тому що саме це якраз може забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність", – додала речниця.

Вона також прокоментувала одне із заперечень України, зокрема те, що "гібридний трибунал" не зможе притягти до відповідальності особисто Владіміра Путіна. У відповідь представниця Держдепу нагадала, що нещодавно ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд.

Так що є різні форми. Але саме цей гібридний суд – звісно, треба напрацювати деталі цього суду, але це якраз може бути відповіддю на вимогу бути найбільш легітимним, найбільш прозорим, користатися міжнародною підтримкою, робити все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність,

– зазначила Калан.

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