Про це заявила речниця Державного департаменту США Андреа Калан. Вона стверджує, що так званий "гібридний трибунал" є найбільш ефективним і легітимним засобом притягнення Росії до відповідальності.
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У США кажуть, що "гібридний трибунал" буде міжнародним
За її словами, "гібридний трибунал" буде "якраз міжнародний, інтернаціоналізований, але на основі юридичної системи України" й розташовуватиметься не в Україні, а в іншій європейській країні.
Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо,
– підкреслила Калан.
Вона висловила переконання, що ця формула суду може забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність
"Ми всі хочемо, щоб усіх, хто вчиняє і вчинив злочини проти України і проти українців, бачили у суді, і щоб вони понесли покарання. І ось те, що ми знаємо, то це те, що зло буде покаране, і винні повинні понести відповідальність. Ось саме тому США підтримує саме ту форму гібридного суду. Тому що саме це якраз може забезпечити те, що всі винні понесуть відповідальність", – додала речниця.
Вона також прокоментувала одне із заперечень України, зокрема те, що "гібридний трибунал" не зможе притягти до відповідальності особисто Владіміра Путіна. У відповідь представниця Держдепу нагадала, що нещодавно ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд.
Так що є різні форми. Але саме цей гібридний суд – звісно, треба напрацювати деталі цього суду, але це якраз може бути відповіддю на вимогу бути найбільш легітимним, найбільш прозорим, користатися міжнародною підтримкою, робити все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність,
– зазначила Калан.
У Зеленського виступили проти "гібридного трибуналу"
- Офіс Президента України публічно заявив про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії Росії.
- Глава ОПУ Андрій Єрмак, який очолює робочу групу зі створення спецтрибуналу, сказав, що Україна прагне покарання керівництва Росії за рішення про збройну агресію проти України.
- Водночас Єрмак зазначив, що частина держав ЄС виступили з альтернативною пропозицією про створення "гібридного трибуналу".
- Зазначимо, що правозахисники стурбовані тим, що в разі "гібридного трибуналу" Владімір Путін може отримати імунітет від судового переслідування.