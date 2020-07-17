У випуску програми "Є питання" за 17 липня – Максим Бахматов працював в КМДА, як радник. Хоч не мав абсолютно ніяких офіційних повноважень. Проте напередодні місцевих виборів він заявив, що йде на канікули, бо ті передвиборчі процеси, які він спостерігає, бентежать.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: В останній день 3 сесії вже можемо дещо розслабитись і спробувати розібратися, що ж не так з українською політикою загалом. Дивіться повний випуск програми "Є питання":