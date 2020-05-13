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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Кличко пояснив, чому відключають гарячу воду у Києві: Це не примха, а необхідність

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Чому відключають гарячу воду у Києві під час карантину – Кличко
Віталій Кличко / Пресслужба КМДА

У Києві почали гідравлічні випробування мереж з 11 травня. Саме з цим пов’язане відключення гарячої води у столиці. Раніше такі роботи через карантин відклали на місяць, втім із послабленням обмежень взялися за їх поновлення.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Насправді ми врахували ситуацію з коронавірусом. Адже повинні були почати випробування мереж ще на початку квітня. Але, розуміючи, що багато людей перебувають вдома, ми відклали ці роботи майже на місяць. Їх впровадження почали тільки з часу послаблень,
– наголосив він.

Мер пояснив, що гарячу воду відключають для проведення технологічних випробувань, це необхідно для підготовки тепломереж до наступного опалювального сезону, щоб увійти в нього без аварій і вчасно.

"Це не просто примха міста. Ми, як і інші українські міста, керуємося нормативними актами уряду, профільного міністерства. Не проводити випробувань не маємо права. Я розумію, що відсутність гарячої води – це дискомфорт і перепрошую у киян за це. Однак, іншого способу підготовки мереж немає", – пояснив Кличко.

Він додав, що працівники комунального "Київтеплоенерго" максимально оперативно і якісно виконують необхідні роботи. Питання перебуває на контролі у Кличка.

Зверніть увагу! Щороку процес гідравлічних випробувань у Києві затягується на декілька місяців. Наприклад, так сталося у 2019-му році. Тоді випробування затягнулися аж на 4 місяці – з квітня до серпня. При цьому, аварій уникнути теж не вдалося: гейзери раз по разу заливали вулиці столиці кип’ятком.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Новини Києва Комунальні послуги Водопостачання Віталій Кличко
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