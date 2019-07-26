Чому деградує Україна та що з цим робити

Як би жорстко не пролетіли представники зашкварених політичних еліт типу Кернеса, Труханова, Богуслаєва та купи інших антиукраїнських діячів на парламентських виборах, аналізуючи результати голосування, на жаль, можна дійти печальних висновків: наше суспільство деградує.

Попри величезний ріст всіх ланок економіки, боїв на Донбасі та окупацію Криму, які мали б згуртувати суспільство навколо зовнішнього ворога, дедалі більше зустрічаються люди, які втомилися від війни, але при цьому ніколи її не бачили. Але найстрашніше навіть не це. Майже п'ята частина суспільства віддала свій голос за відвертих сепаратистів з "Опозиційної платформи – За життя", регіоналів, партію Шарія та інших колаборантів.

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Так, на шостий рік війни ми маємо надпотужну п'яту колону, яка із кожним днем лише міцнішає.

Розв'язувати цю проблему конче необхідно, оскільки ефективно воювати з ворогом, маючи такі тили, насправді, може бути неможливо, то ж у випадку масштабної агресії Росії ми матимемо надсерйозні проблеми не тільки на лінії фронту, але й за нею, з нашого боку.

Така деградація суспільства відбувається, в першу чергу, завдяки відсутності інформаційної політики держави, толерантності до ворогів та пропагандистів.

Якщо звернути увагу, наприклад, на те, де саме здебільшого голосували за ригів, та глянути, де безперешкодно транслюються російські канали, всі питання відпадуть самі собою. Так, наприклад, на Донеччині та Луганщині подивитися "Росія-1" можна без особливих труднощів. Як і в Одеській області. Саме ці три регіони склали кістяк відсотків політсили Медведчука.

Крім того, ретранслюються та створюються російські пропагандистські матеріали й у Києві – у вигляді ефірів NewsOne, "112" та Zik. І це другий аспект, який пояснює височенний рейтинг терористів та кількість ватних громадян.

Із цілими поколіннями українців, які хочуть до Росії, ми, на жаль, вже нічого не зможемо вдіяти – вони невиліковні. Але ж потрібно терміново уникати перетворенню аполітичних людей на адептів "русского мира", адже саме на них націлені потужні ресурси російської пропаганди. Зробити це можна лише маючи політичну волю до перемоги, адже прикривати канали Медведчука без неї неможливо. Як і глушити сигнали всіляких Соловйових. Але ж у нас цього ніхто не робить.

То ж і маємо ситуацію, коли чоловік Скабеєвої, пропагандист телеканалу "Росія-1", вільно ходить демілітаризованою Станицею Луганською разом із бойовиком-оператором. І це, судячи з усього, не викликає серйозного занепокоєння у наших СБУшників чи військових, адже пропагандистів ніхто не затримував, хоча могли б якщо не посадити, то принаймні депортувати десь з Харківської області, щоб зайвих проблем окупантам створити.

Ще маємо купу чиновників, які чекали, коли вже можна буде позбутися всього українського, ненавиділи "бандер", але отримували гроші з бюджету. Саме вони й поприбирали прапори України та ЄС з будівлі Херсонської ОДА та гасло "Слава Україні! Героям слава!" – з Житомирської. І їм за це нічого не буде, адже державним інститутам не до того – йде перерозподіл влади, і всі бажають пролізти наверх, застрибнути у соціальній ліфт та займатися власними справами.

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