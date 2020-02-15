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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      БЛОГ Юрій Шуліпа
      Суспільно-політичний діяч, російський і український юрист, правозахисник

      Чому формула Штайнмаєра, це більше ніж державна зрада

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      Чим насправді є формула Штайнмаєра для України / Точка доступу

      Кримінальне провадження ДБР за статтею про державну зраду через наміри імплементації формули Штайнмаєра і доконаного розведення військ на трьох ділянках Донбасу, слід розглядати як одне з найважливіших кримінальних проваджень 2020 року.

      При этом, саму формулу Штайнмайера необходимо рассматривать совместно с остальными производными кремлевскими атрибутами навязанными Украине силой - минскими соглашениями, протоколами советников нормандских саммитов, рамочными соглашениями ТКГ и пр.

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      Навязывание Украине силой всех этих атрибутов, принуждение руководства Украины к выполнению кабальных, капитуляционных требований, достигнутых на основе участия в них украинских делегаций, приводит к выводу о нарушении страной агрессором и оккупантом Россией одного из основных принципов современного международного права - принципа невмешательства во внутренние дела Украины. Этот принцип закреплен в пункте 7 статьи 2 Устава ООН и конкретизирован в международных документах: Декларации о принципах международного права 1970 года; Заключительном акте СБСЕ в 1975 году; Декларации ООН о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государства 1982 года.

      Нормандские протоколы, минские соглашения, формула Штайнмайера, трехсторонняя контактная группа, это элементы подчинения Украины Кремлю:

      • их заключение явилось результатом угрозы силой ее применения в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе Организации Объединенных Наций;
      • являются актами государственной измены в преступных интересах страны-агрессора;
      • утратили политическую силу в связи с изменением предмета договоренностей (после введения в действие минских соглашений Россия осуществила полную оккупацию ОРДЛО);
      • политическая сила минских соглашений закончилась 31 декабря 2015 года;
      • подписаны ненадлежащими субъектами;
      • в них идет речь о ненадлежащих предметах соглашения, а именно в первую очередь о некоем внутреннем конфликте, вместо международного вооруженного конфликта, сторонами которого являются Россия и Украина.

      Поэтому все то, что было, либо будет инкорпорировано в законодательство Украины под применением внешней силы со стороны страны агрессора и оккупанта, или под угрозой ее применения, является юридически ничтожным и впоследствии подлежит отмене соответствующими судами.

      Формула Штайнмайера равно как и минские соглашения, органически вписывается в стратегию гибридной войны России против Украины. Президент РФ Владимир Путин не желает прекращать российскую агрессию против Украины и оккупацию суверенных украинских территорий на основе таких политических договоренностей и их исполнения Украиной, как минские соглашения, протоколы советников нормандских саммитов, "формулу Штайнмайера", рамочные соглашения ТКГ и пр. Напротив Владимир Путин и его окружение используют перечисленные выше договоренности в качестве инструмента разрушения украинской государственности и одну из основных возможностей достижения по уничтожению Украины, как государства и субъекта международного права.

      Когда Владимир Зеленский стал президентом, в это время шла подготовка к обмену пленными. Он направил Кремлю запрос: "Каковы ваши условия мира?".

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      В Кремле долго думали и предложили в довесок к своим прочим требованиям – требование под условным названием формула Штайнмайера. И обмен состоялся именно после того, как Банковая согласилась с этими условиями.

      Подписание формулы Штайнмайера, это в своем роде уникальный случай, когда фактически Украина взяла на себя политические обязательства провести выборы на своей неподконтрольной территории в ситуации отсутствия намерений В. Путина и представителей его режима вывести оккупационные силы из ОРДЛО, которые создают непреодолимую преграду проведению выборов, восстановлению суверенитета и конституционного строя Украины.

      Притом, что:

      • в мировой практике не было ни одного случая проведения свободных демократических выборов на временно оккупированных территориях;
      • ни один из законов Украины, регламентирующих правоотношения на временно оккупированных Россией территориях не может быть исполнен в силу российской оккупации.

      В связи с чем, возникают обоснованные вопросы:

      1) Каким образом специальный Закон Украины "О выборах в ОРДЛО", будет реализован при наличии полного контроля над ОРДЛО временной российской оккупационной администрацией?
      2) Каким образом могут проходить свободные демократические выборы на временно оккупированных территориях при отсутствии легальных и официальных властей, политических партий и общественных объединений, а также СМИ?

      Формула Штайнмайера, это крупнейшая геополитическая спецоперация определенная В. Путиным – В. Сурковым по дальнейшему разрушению хрупкой мозаики международного права и украинского законодательства путем легализации в политическом и правовом пространстве украинских коллаборантов в целях обеспечения усиления влияния на политическое руководство Украины, а затем распада и уничтожения Украины как субъекта международного права.

      Хотелось бы завершить эту публикацию словами 2-го президента и представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы, собственноручно подписавшего формулу Штайнмайера: "Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать".

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      Автор: Юрій Шуліпа
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Новини Росії Новини Криму Формула Штайнмаєра Мінські домовленості Публікації
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