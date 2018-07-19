Чому комісія ДБР не ставила одіозним кандидатам запитань про скандали і доброчесність

Конкурсна комісія, яка обирала керівників для Державного бюро розслідувань, під час співбесід не ставила найбільш одіозним кандидатам запитань щодо пов’язаних із ними медійних скандалів і сумнівів у їхній доброчесності.

Про це йдеться у матеріалі Данила Мокрика для програми “Наші Гроші з Денисом Бігусом”, пише BIHUS.Info.

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Журналісти BIHUS.Info поспілкувалися із п’ятьма кандидатами, негативну інформацію про яких поширювали ЗМІ і з якою мали би бути ознайомлені члени Комісії. Свої запитання ми ставили одразу після завершення їхніх конкурсних співбесід.

Найбільше запитань – до Євгена Аблова, який нині працює заступником голови Окружного адміністративного суду в Києві і хотів очолити територіальне управління ДБР у Миколаєві.



Заступник голови Окружного адміністративного суду в Києві Євген Аблов

Євген Аблов відомий, зокрема, тим, що в грудні 2013 року, під час Революції Гідності, постановив розчистити центр Києва від барикад. Вже у 2017 році Аблов розглядав справу "Рюкзаків сина Авакова" – і вирішив, що скандальний тендер відбувся без порушень законодавства. На співбесіді запитань про ці дві історії члени комісії йому не ставили.

Скажіть, будь ласка, що за справи Майдану? Ви це рішення бачили?,

– відповів Аблов журналістам про своє рішення 2013 року.

Про справу "Рюкзаків сина Авакова" він теж висловився лаконічно: "А при чому рюкзаки до сина Авакова, і при чому ця справа? Я не знаю нічого про цю справу".

На посаду в ДБР також претендував працівник СБУ Сергій Карпушин – колишній радник голови НАЗК. Торік екс-голова Департаменту фінансового контролю НАЗК Ганна Соломатіна звинуватила Карпушина в тому, що він заблокував розслідування корупції в Нацагентстві. Мовляв, коли працівники звернулися із документами про корупцію до ГПУ, Сергій Карпушин особисто зупинив хід цих документів.



Працівник СБУ Сергій Карпушин

Запитання про ці звинувачення члени Конкурсної комісії йому також не поставили – як і запитання про колекцію елітних годинників, дорогоцінності і великі суми готівки в її декларації.

Я думаю, що ті звинувачення, з якими виступила Соломатіна на всю країну – це не зовсім вони доречні… Яким чином я міг забрати матеріали з Генеральної прокуратури? Ну я ж – не посадова особа Генеральної прокуратури,

– прокоментував Карпушин.

Відповідь Карпушина про декларацію його дружини була короткою: "Кожного року її декларацію перевіряли органи фіскальної служби. І питань до неї ніяких не було".

Прокурор Оболонського району міста Києва Дмитро Справедливий колись був фігурантом програми “Наші Гроші з Денисом Бігусом” – через свою квартиру у ЖК "Кловський" ринковою вартістю близько 15 мільйонів гривень. Тим часом у його декларації вказано, що ціна цієї квартири – тільки 4,5 мільйона гривень.



Прокурор Оболонського району міста Києва Дмитро Справедливий

Конкурсна комісія ДБР теж не запитувала його про це майно під час співбесіди. Щоправда, журналістів BIHUS.Info прокурор Справедливий чомусь запевнив, що таке запитання йому на співбесіді ставили.

Звичайно, запитували… Така ціна квартири відповідає дійсності. Це повністю підтверджено документально. Я глибоко переконаний в тому, що мені нема чого приховувати,

– сказав він.

Також журналісти BIHUS.Info нещодавно опублікували статтю про Руслана Бірюкова, який сьогодні очолює іншу Конкурсну комісію в ДБР, яка відбирає працівників середньої ланки. У статті йшлося про те, що Бірюков у 2016 році не набрав прохідний бал на тестах із загальних навичок під час переатестації поліцейських.

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Вже кандидатом на посаду керівника управління в ДБР Руслан Бірюков набрав на тестах із законодавства 100 балів зі 100. Однак ані про погані результати тестів у поліції, ані про абсолютний показник на тестах до ДБР комісія його не питала. "А чому мене мали питати? В мене – все добре. Я вивчив", – пояснив він журналістам.

Єдиним із кандидатів, якому Комісія таки поставила запитання щодо доброчесності, був Дмитро Руденко. Цей голова поліції Хмільницького району Вінниччини хотів очолити територіальне управління ДБР у місті Хмельницькому. Його звинувачували у тому, що у 2010-2011 роках він брав участь у фальсифікації кримінальної справи проти правозахисника Дмитра Гройсмана. Однак, спілкуватися із журналістами після співбесіди Дмитро Руденко не захотів. Він призначив зустріч для інтерв’ю на наступний день, однак на неї просто не з’явився.



Голова поліції Хмільницького району Вінниччини Дмитро Руденко

Напередодні виходу цього сюжету у ЗМІ з’явився вже нібито затверджений список переможців конкурсу. У ньому фігурували, зокрема, прізвища Дмитра Руденка і Євгена Аблова. Втім, коли за декілька годин до виходу сюжету в ефір Конкурсна комісія офіційно оголосила переможців, жодного із цих прізвищ уже не було.

Надалі обрані Комісією кандидати мають пройти спеціальну перевірку, і після цього їх зможе призначити на посади голова ДБР Роман Труба. У разі, якщо таку перевірку вони не пройдуть, їхні місця можуть зайняти інші кандидати.