Рада ухвалила скандальну поправку, яка дозволить Ахметову не платити 3 мільярди гривень податків

Офіційний сайт Верховної Ради опублікував новину про ухвалення поправки, яка дозволить ДТЕКу Ріната Ахметова не платити понад 3 мільярди гривень податків.

Про це повідомляє Bihus.Info.

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Згідно з усіма іншими документами на сайті Ради, зокрема стенограмою засідання і офіційними результатами голосування, норма про скасування ПДВ для імпортерів обладнання відновлюваної енергетики насправді не була підтримана. У сесійній залі 3 липня за цю поправку проголосували лише 155 депутатів з необхідних 226.

Разом з тим, на сайті Верховної Ради опублікована новина про те, що скандальна пільга проголосована.

Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання, устаткування, комплектуючих, що […] призначені для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії,

– сказано у повідомленні Ради.

Звільнення від ПДВ імпортного обладнання запропоноване на найближчий час – до початку 2020 року, тож скористатися ним могли б лише ті компанії, які вже готові купувати таке обладнання. За даними одного з провідних рейтингових агентств FITCH, холдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова планує вкласти у будівництво "зелених енергостанцій" 445 мільйонів євро у 2018 році і 285 мільйонів євро у 2019 році. Понад половина коштів піде саме на імпортне обладнання.



Скріншот з сайту Верховної Ради

За приблизними підрахунками, поправка нардепів допомогла б Рінату Ахметову заощадити понад 3 мільярди гривень. Відповідно ця сумма не потрапила б до бюджету.

Скандальну поправку внесли в законопроект, що стосувався виплати аліментів. У тексті до першого читання її не було, вона з’явилася там напередодні голосування закону в другому читанні, після проходження Комітету податкової і митної політики. Ініціатором поправки назвав себе депутат з фракції "Народний фронт" Юрій Вознюк.

Текст ухваленого закону з’явиться у відкритому доступі тільки після підпису Президента. Редакція Bihus.Info спрямувала запити в Апарат ВР і Адміністрацію Президента з проханням пояснити, чи є скасована норма в тексті закону, що потрапив на підпис Президенту.