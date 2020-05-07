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      На кордоні відкривається пункт пропуску "Рава-Руська"

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      КПП Рава-Руська – Гребенне відкривають – новини
      КПП у Раві-Руській відкривається: рішення Кабміну / Фото 24 каналу

      6 травня Кабмін на засіданні вирішив відкрити пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Напередодні Польща заявила, що не отримувала запиту щодо відкриття цього пункту і не починала заходів з відновлення роботи.

      Відповідне рішення Кабміну про відкриття цього пункту пропуску вже оприлюднене на Урядовому порталі. Відтепер прикордонники почнуть відновлювати роботу на цій ділянці держрубежу.

      Дізнайтеся про Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня

      Держприкордонслужба очікувала на офіційне оприлюднення рішення Кабміну. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише " Інтерфакс – Україна". Одразу ж українська сторона повідомить Польщу про необхідність старту роботи.

      Щойно буде оприлюднено це рішення уряду, зокрема, будуть внесені зміни в те розпорядження, яким на даний момент закритий ряд пунктів пропуску, після цього даний напрямок відновить роботу,
      – сказав Демченко.

      Передувало такій заяві повідомлення на урядовому порталі Польщі про те, що КПП на цій ділянці закрите, оскільки протилежну сторону, тобто Польщу, ніхто не попереджав про необхідність старту роботи. А напередодні – 6 травня на своєму засіданні уряд ухвалив рішення відновити роботу пунктів пропуску "Рава-Руська" та для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт". 

      У той же час на питання про те, чи не планується відкриття інших пунктів пропуску на кордоні, Демченко підкреслив, що подібні рішення про ослаблення заходів на державному кордоні схвалює винятково уряд. 

      Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

      • "Ягодин"
      • "Краківець"
      • "Ужгород"
      • "Тиса"
      • "Дякове"
      • "Порубне"
      • "Старокозаче"
      • "Рені"
      • "Могилів-Подільський"
      • "Гоптівка"
      • "Юнаківка"
      • "Бачівськ"
      • "Сеньківка"
      • "Мілове"
      • "Нові Яриловичі"
      • "Славутич"
      • "Виступовичі"
      • "Доманове"

      Кордон
      Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Новини Польщі Держприкордонслужба
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