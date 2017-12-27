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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Чому Кремль погодився на обмін полоненими: версія експерта

23:03, 27 грудня 2132 Читать новость на русском
Додому повертаються українські полонені
Додому повертаються українські полонені / 24 Канал

Кремль демонструє так званий жест доброї волі, натиснувши на бойовиків у питанні обміну полоненими, з іншого боку, залишає за собою право збільшити кількість бранців за рахунок цивільного населення.

Про це сайту "24" повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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При цьому, як зазначає експерт, Кремль нічого не втрачає, навпаки демонструє свою начебто договороспроможність.

Це візантійська практика – Москва готова домовлятися, але залишає за собою останнє слово. Обмін полоненими підноситиметься, як знак країнам Заходу щодо наявності доброї волі в Росії. Відповідно, Москва вимагатиме від України беззаперечного виконання політичної частини мінських угод. Тобто прийняття законів про амністію бойовиків, вибори в ОРДЛО і надання особливого статусу цим територіям,
– наголошує Снєгирьов.

Водночас фахівець нагадує: в листопаді 2016 року в заручниках у терористів утримувалися 109-110 українців. Тоді процес обміну був штучно заблокований Росією на цілий рік. І за цей час кількість українських бранців штучно збільшили за рахунок цивільного населення до 170 чоловік.

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Глава СБУ Василь Грицак підтвердив, що за два тижні кількість заручників збільшилась із 158 до 170 чоловік. Нам повертають заручників, умовно кажучи, в тому числі і тих, кого позбавили волі протягом останнього року. Тобто Росія буде постійно тиснути на Україну тим, що в заручниках залишається ще майже 100 полонених, якщо Київ не погодиться виконати умови Кремля,
– підкреслює експерт.

Крім того, за словами Снєгирьова, обміном полонених Росія підвищує суб’єктність кума Путіна, представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Віктора Медведчука незадовго до початку президентської і парламентської кампаній.

"Медведчук уже заявив про свій новий політичний проект, і не треба відкидати думку про те, що обмін полоненими є початком його виборчої кампанії. Така собі піар-акція Медведчука: українцям посилають месидж, що є політик, який може домовитися з країною-окупантом не тільки про звільнення полонених, а й про припинення активної фази війни. Черговий підступний і багатоходовий план Москви", – переконаний Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та бойовиками з "ЛДНР". Україна погодилась передати 306 злочинців задля звільнення з полону 74 українських бранців.

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Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Війна на Донбасі Мінські домовленості Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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