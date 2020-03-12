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      Чому міцна гривня призвела до діри в бюджеті: пояснення Фурси

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      Всього за рік державна скарбниця не доотримала понад 17 мільярдів гривень. Новопризначений прем'єр Денис Шмигаль вже заявив про перегляд кошторису країни. Він зазначив, що як тільки уряд напрацює зміни, їх внесуть на розгляд парламенту. Що призвело до діри в бюджеті, та чи відчують українці недостачу – читайте в матеріалі 24 каналу.

      У листопаді 2019 року парламент ухвалив головний кошторис країни – державний бюджет. Минуло менше, ніж 4 місяці, і президент Володимир Зеленський заявив про "чорну діру" у скарбниці.

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      Очільник держави повідомив, що невиконання бюджету становить 16 мільярдів гривень, з них 13 мільярдів – провал надходжень від митниці.

      Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що немає часу з'ясовувати, хто винен, слід розв'язувати проблему.

      Ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити. Це стосується зарплат і премій посадовців,
      – зазначив Денис Шмигаль.

      Фінансовий експерт Сергій Фурса пояснив, чому виникла діра в бюджеті. За його словами, коли ухвалювали головний фінансовий документ, було важко спрогнозувати курс гривні. Її заклали на рівні 27 за долар, проте національна валюта зміцніла до 24.

      Відповідно, цей процес, як і падіння ціни на імпортні газ та нафту, негативно позначилися на вітчизняній економіці.

      Курс, який був закладений в бюджет, не співпадав. Це призводило до менших надходжень і мало б підштовхнути уряд до скорочення видатків. Проте зараз ми, навпаки, чуємо про збільшення – що взагалі не логічно. Водночас курсова динаміка каже, що, можливо, не потрібно буде переглядати бюджет у зв'язку з курсом,
      – пояснив Сергій Фурса.

      Найбільше курс гривні позначився на надходженнях з митниці. Вони зменшилися, тому що в гривневому еквіваленті зменшилась ціна товарів, що перетинають кордон. І, відповідно, за них було сплачено менше мита в бюджет.

      Сергій Фурса зазначив, що митниця отримує імпортний товар, який обліковується в доларах. "Коли долар слабше, ніж ви закладаєте, ви менше отримуєте податків, тому що ціна в гривні менша, – розповів інвестиційний банкір.

      Курс валют
      Як змінювався курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу

      Оскільки заплановані економічні показники не відповідають реальним, уряду доведеться переглянути державний бюджет на цей рік. Втім, за словами експертів, пересічним українцям не варто хвилюватися.

      На доходах громадян воно не повинно позначитись. Якщо державні видатки скоротять, то це будуть ті сфери, які залучені від держбюджету, це витрати щодо держбюджету на якісь програми,
      – зазначила віцепрезидент Асоціації платників податків Олена Хотенко.

      Водночас, якщо уряд переглядатиме бюджет в бік збільшення соціальних видатків, на які в України немає грошей, це негативно вплине на співпрацю з МВФ. Адже Фонд дотримується принципу: не нарощувати борги, а витрачати гроші, які маєте.

      Читайте також На кону – понад 5 мільярдів доларів: скільки вимог МВФ ще залишається виконати Україні

       

      Крім того, щоб утриматися на плаву, державі варто було б саме зараз активніше підтримувати малий і середній бізнес, а не намагатись залатати діри його грошима.

      Багато залежатиме і від зовнішніх чинників, а саме – фінансової ситуації у світі. Однак, економісти поки що не можуть це спрогнозувати.

      Бюджет, держбюджет, Рада, кошторис, основні цифри
      Основні цифри Держбюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

       

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      11 березня
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Володимир Зеленський Денис Шмигаль МВФ Бюджет Бюджет 2020 Фінанси
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