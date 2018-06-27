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Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
Олексій Чибісов

Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія

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Яким чином Росія причетна до нападу на ромів у Львові та чому атаки на них продовжаться
Яким чином Росія причетна до нападу на ромів у Львові та чому атаки на них продовжаться / Фото з відкритих джерел

Після кривавої бійні, вчиненої натовпом підлітків у Львові, правоохоронці швидко знайшли у злочині сліди Кремля. Звучить, можливо, трохи нереально, ну яка ж Росія у Львові. Тим паче, наші діячі типу Антона Геращенко одразу ж бачать у всьому вину РФ, але ж доля правди у цьому є.

Принаймні у випадку із нападом на табір у Львові. По-перше, росіянам потрібно нарощувати вагу міжрелігійних та етнічних протистоянь серед жителів України у рамках гібридної агресії. По-друге, будь-який прояв ксенофобії  це козир для дипломатів країни-агресора десь на засіданнях Радбезу ООН тощо. І чим жорсткіші прояви агресії та нетерпимості з боку так званих радикалів, тим більше розповідей про "фашиствующих молодчиков" звучатиме з боку Кремля.

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Як не крути, росіяни вміють роздмухувати полум'я ненависті. Згадайте відносини між Києвом та Варшавою, коли одразу після початку російської агресії у владі Польщі почали діяти консерви ФСБ. Історичні питання, які Україна та Польща оминали багато років, одразу ж стали перепонами для нормальної співпраці країн. Більше того, підігрівали ситуацію проплачені дегенерати, які то у посольство з РПГ вцілять, то пам'ятники зносять. Як наслідок  у Польщі чимало звичайних людей реально ненавидять українців та вважають їх агресорами та нащадками Бендери (того самого, якого бояться росіяни). Схеми та методика використовувалися такі ж самі, як і з російським народом, тільки діяли ФСБшники по-іншому.

Інше питання  Угорщина. Здавалося б, суперечкам про мовне питання вже немає місця у суспільстві. Єдине, що можна було викрутити – російське. Ага, зараз! Влада Орбана, яка, до речі, цілком підконтрольна росіянам, знайшла до чого причепитися, щоб спровокувати конфлікт. І це виявилося болісно, бо ні про який діалог Сійярто й чути не хотів, а угорці як члени НАТО користувалися правом вето, як тільки могли. Більше того, дипломати та громадські діячі одразу ж загострили питання сепаратизму на Закарпатті. Це ж не важко було, розповісти людям із подвійним громадянством, які навіть української не знають, що їх зараз притискатимуть.

От і зараз ситуація із ромами схожа на вище описані. Як не крути, а серед циган злочинність розповсюджена трошки більше, ніж повністю. Після кількох серйозних нападів вони й самі атакуватимуть будь-кого. Тут вже й до масштабних етнічних чвар недалеко. От що вартує, якщо зараз роми, скажімо, викрадуть когось із українського правого двіжу? А скільки їм потрібно заплатити, щоб спровокувати такий конфлікт?

То ж, знаєте, цілком можливо, що агресія до ромської меншини в Україні тільки починається, а росіяни, будьте впевнені, підігріватимуть її. До речі, у Львові це фактично й був перший дзвоник до цього. Подивилися спецслужбісти ворога, як браві хлопці з С14 та "нацдружини" розвалюють табори ромів, і почали створювати свій двіж. І зробили це досить непогано, але топорно. Діяльність "Злої та тверезої молоді" почалася місяць тому, коли Україною вже покотилася хвиля нападів на табори. Не видумуючи нічого нового, через завербованого вчителя школи, що сповідує язичництво, росіяни зколотили групировку фактично нацистів.

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Школярі, яким розповідали красиві та романтичні історії про Вальхаллу та чистоту нації, швиденько стали готовими до дій. Знаєте, підлітками взагалі легко керувати, тим паче, "відбитими" та ідейними. Все інше  суто технічне питання. Дати зброю та відправити вбивати людей було вже не складно. Тільки от сховати кінці у воду куратори не змогли. І назва “організації” не нова — у Росії така діє досить давно, і прізвища замовників провокації кому потрібно вже відомі. Так, дебілів-недолітків, швидше за все, засудять до довічного, але ж то для агентури навіть не втрата — знайдуть інших.

Автор: Олексій Чибісов
Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Публікації Роми
Джерело: 24 Канал
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