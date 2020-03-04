Довибори у Раду: чому почали зніматись кандидати від "Слуги народу"

Кандидатка від "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук припинила участь у довиборах у Харківській області. Її рішення підтримала Вища рада партії. Натомість свою підтримку висловивили ексочільниці Харківської ОДА – Юлії Світличній. Про що свідчить таке рішення партії, – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Невтішні рейтинги

Вікторія Алєксєйчук відмовилась від участі в довиборах в Раду по 179 окрузі. Як пояснили в спресслужбі "Слуги народу" таке рішення спричинене реальною підтримкою людей. Балотуватися буде колишня глава Харківської області Юлія Світлична.

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У повідомленні пресслужби "Слуги народу" йдеться про те, що Світлична справді є досвідченим управлінцем із конкретними успішними кейсами. "Це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було би стратегічною помилкою для "Слуги Народу" зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати, – написали в Facebook "Слуги народу".

Довибори в Раду свідчать про кадровий "голод" у провладній партії / Фото 24 каналу

На думку політолога Олексія Кошеля, зняття кандидатури представника "Слуги народу" в Харкові має цілком логічне пояснення. Майже тиждень тому, було оприлюднено результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", де вказувалися розгромні показники для провладного кандидата. Йшлось про відставання у 5 разів від лідера виборчих перегонів.

Така поразка могла стати доволі суттєвим іміджевим ударом по партії. Тому, й вирішили зняти свого кандидата з виборчих перегонів. Таким чином уникнули можливих скандалів, пов'язаних із виборами 15 березня,

– зазначає Олексій Кошель.

Кадровий дефіцит

Політичний експерт Максим Вознюк каже, що не варто робити поспішних висновків на кшталт того, що партія влади "злила" округ.

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Скоріше, причиною зняття кандидатури Вікторії Алєксєйчук на проміжних виборах у 179 окрузі стали переважно помилки, яких припустилася сама партія "Слуга народу".

Влада вкотре довела те, що вона перебуває в умовах гострого кадрового дефіциту, і продемонструвала нездатність адекватно підбирати кандидатури,

– зауважує Максим Вознюк.

Найрейтинговіша наразі партія "Слуга народу" виставила явно слабку кандидатуру Вікторії Алєксєйчук у 179 окрузі. Вознюк нагадує, що на дострокових виборах до ВР минулого року Алєксєйчук вже провалила кампанію на 174 окрузі Харківщині та програла досвідченому самовисуванцю, представнику так званої старої політичної еліти Олександру Фельдману.



Імідж Зеленського "допоміг" багатьом потрапити в Раду / Фото gettyimages.com

По-друге, додає Вознюк, "Слуга народу" як партія розбудовується дуже повільно. За інформацією експерта, у "Слуги народу" досі немає жодного місцевого осередку, у партії офіційно не працевлаштовано жодної особи. Для найрейтинговішої політичної сили, партії влади, яка має вже зараз бути готовою у всеозброєнні до місцевих виборів, – це неприпустимо. Бо відсутність розгалуженої структури партії, здатної організувати кампанію та забезпечити кандидатів у кожному населеному пункті, – дуже суттєвий мінус. На позачергових виборах до Верховної Ради минулого року партія "Слуга народу", що існувала лише на папері, людей набирали поспіхом, статут і програму писали "на коліні", – але вона примудрилася лише на одному бренді Зеленського і його харизмі взяти монобільшість у парламенті. Проте ситуація на проміжних виборах у 179 окрузі доводить, що з наближенням місцевих виборів одного імені Зеленського вже недостатньо для того, щоб "в’їхати у владу".

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"Зняттям кандидатури Алєксєйчук партія влади створила прецедент і продемонструвала місцевим елітам, що позиції влади у регіонах не такі вже і міцні. Це – додатковий тривожний дзвіночок для "Слуги народу" перед місцевими виборами", – переконаний Вознюк.

Що потрібно знати про довибори у Харківський області: