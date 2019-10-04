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      Чому потрібно писати про Шулявський міст?

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      Транспортна розв'язка Шулявський міст
      Транспортна розв'язка Шулявський міст / Радіо Свобода

      Одна з найбільших транспортних розв'язок столиці – Шулявський міст – закритий вже півроку. Затори майже не припиняються, а скандальний міст давно став мемом в українських соцмережах.

      Банально через те, що через його простой збільшується тривалість дороги по проспекту Перемоги, і в бік Індустріального. І через те, що розпил виділених на реконструкцію коштів триває! Отже.

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      Віталій Кличко відзвітував перед журналістами про виконані роботи на Шулявському мосту. Знову озвучено дату відкриття у 2020 році. Затримки ж пояснюють зносом цеху номер 5 заводу "Більшовик".

      Але є одне "але".

      Тижнем раніше у великому інтерв'ю для NewsOne було сказано, що рух транспорту по мосту буде відновлено наприкінці цього, 2019 року. Є різниця? До речі, сорокахвилинна розмова дійсно вийшла цікавою. Раджу.

      І друге "але".

      Пам'ятаєте скандал про стовідсоткову передоплату мосту, яку отримала фірма, пов'язана з Микитасем? Так, "Північно-Український Будівельний Альянс". Сума — 586 мільйонів гривень. А робіт там виконано на відсотків 10%.

      микитась
      Екснардеп Максим Микитась

      І по-третє.

      З'явилася інформація, що КМДА прийняла розпорядження про дофінансування проекту. Мова йде про ще понад 114 мільйонів гривень. Офіційного підтвердження збільшення вартості проекту немає. Як і підстав для виділення нових коштів.

      О'кей, і по-четверте. А куди подівся старий міст?

      Схоже на те, що виплати від міста підрядник афільований з Микитасем отримав... без врахування того, що ним було привласнено залишки розібраної конструкції шляхопроводу. А це досить великий об'єм матеріалів, який теж має свою вартість. Чи є факти про списання комунального майна?

      До теми: Коли добудують Шулявський міст

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      Автор: Петро Охотін
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Віталій Кличко Корупція Шулявський міст
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